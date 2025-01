Dopo 35 anni di intensa collaborazione, Paolo Bonolis ha annunciato la fine del rapporto professionale con Lucio Presta, storico manager e fondatore dell’agenzia ArcobalenoTre. Una decisione che segna la conclusione di un sodalizio duraturo e produttivo, ma che sembra aver lasciato spazio a rancori e tensioni, anche personali. Con un messaggio sobrio e misurato, Bonolis ha comunicato su Instagram.

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la ArcobalenoTre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”. Un testo asciutto, su sfondo bianco, privo di riferimenti diretti a Lucio Presta, che ha però risposto senza mezzi termini. In un commento, il manager ha scritto: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”, un attacco inequivocabile rivolto a Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis, con cui il conduttore mantiene un forte legame.





Paolo Bonolis lascia l’agenzia di Lucio Presta dopo 35 anni

Poco dopo, lo stesso Presta ha ribadito il suo pensiero su X (ex Twitter), sostituendo “donna” con “moglie” nel messaggio, rendendo ancora più chiara l’allusione. Sonia Bruganelli, che ha apprezzato il post dell’ex marito con un cuore, sembra essere al centro del dissidio. Le tensioni tra Bruganelli e Presta non sono una novità.

Negli ultimi anni, l’opinionista ha progressivamente preso le distanze dall’agente, affidandosi sempre più frequentemente a Gabriele Parpiglia per la sua rappresentanza. Inoltre, durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Presta non ha nascosto le sue critiche, assegnando un voto negativo a una sua esibizione.

Con l’addio a Presta, Paolo Bonolis si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, lontano dall’agenzia che lo ha accompagnato per decenni. Nel frattempo, la questione personale sembra destinata a restare aperta, alimentando ulteriori speculazioni tra fan e addetti ai lavori. Questo episodio, unito alle recenti rotture di Presta con altri volti noti della tv, segna un momento di cambiamento per una delle figure più influenti dello spettacolo italiano.