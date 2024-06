Momenti di grande paura per il noto agente televisivo, che ha rischiato la vita in un incidente con un trattore. La tragedia è stata sfiorata quando il veicolo agricolo che stava guidando si è ribaltato, mettendo a repentaglio la sua vita. Ma come sta oggi Lucio Presta? Lucio Presta, considerato uno degli agenti più influenti della televisione italiana e marito della celebre conduttrice Paola Perego, è sopravvissuto per un miracolo. Mentre era alla guida di un trattore nella sua proprietà nella Sabina, nel Lazio, il mezzo si è ribaltato. Presta alleva quattro mucche Highlander in quella zona, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Il trattore, del peso di 450 chilogrammi, gli è caduto addosso, causandogli la frattura delle costole e gravi lesioni a una spalla. Fortunatamente, come scrive Novella 2000 che ha rilanciato la notizia, Presta è riuscito a mettersi su un fianco, evitando così danni agli organi vitali. È stato immediatamente ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico. Le persone a lui vicine hanno confermato che è in via di guarigione, superata la fase critica iniziale. “Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco, avrei schiacciato gli organi interni”, ha dichiarato Presta.

Tragedia sfiorata per Lucio Presta

Nonostante la fortuna che ha accompagnato Presta in questo incidente, la sua storia mette in luce un problema significativo nel settore agricolo italiano. Secondo il report 2023 del Centro Studi della Confederazione Unitaria di Base, basato su dati dell’Inail e dell’Osservatorio Nazionale Morti sul Lavoro, ci sono state 162 vittime di incidenti con trattori durante lavori agricoli, rappresentando una parte significativa dei circa 1.500 morti sul lavoro complessivi nel Paese.

Ora, la storia di Lucio Presta è diversa, fortunatamente. È vivo, ma il suo percorso di guarigione sarà lungo e difficile. Con le costole fratturate, dormire è quasi impossibile per lui, e ogni movimento è una fatica. La moglie Paola Perego gli è accanto in questo momento delicato, rendendo difficile per lei partecipare ad altri impegni. A causa della sua condizione, infatti non potrà partecipare al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Inizialmente, si era parlato di lei come possibile testimone della sposa, essendo una cara amica e collega di conduzione a “Citofonare Rai2”. Tuttavia, la necessità di assistere il marito ha la priorità.

Non sarà presente neanche alla grande festa che si terrà a Milano il 26 giugno, con oltre mille invitati per celebrare l’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Le polemiche per la scelta degli sposi di pubblicare l’IBAN per i regali sono state messe da parte, mentre Simona Ventura ha compreso e accettato l’impossibilità della sua amica di partecipare all’evento. Ha vissuto momenti di grande terrore, ma fortunatamente la sua storia ha avuto un esito positivo. Ora, il focus è sulla sua guarigione, un processo che richiederà tempo e pazienza. La vicinanza e il supporto della moglie Paola Perego saranno fondamentali in questo percorso.