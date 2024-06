Simona Ventura e Giovanni Terzi, ormai ci siamo. Molto presto, sabato 6 luglio, la popolare conduttrice e il giornalista e scrittore convoleranno a nozze. Finalmente, vien da dire, visto che la cerimonia è stata più volte annunciata e poi annullata negli ultimi anni per varie ragioni. Negli ultimi giorni, poi, si era sviluppata una polemica su una decisione dei due relativa alle partecipazioni.

“Sulle partecipazioni c’è anche un IBAN con causale Simona e Giovanni Honeymoon” ha fatto sapere il sito MowMag. Dunque il conto servirà a pagare il viaggio di nozze. Una scelta che la stessa giornalista Grazia Sambruna ha criticato: “I nostri piccioncini, dunque, starebbero chiedendo a chi vorrà festeggiare con loro il lieto giorno, donazioni sponatanee (?) per pagarsi il viaggio di nozze. Ma che è ‘sta cafonata?!”.

Leggi anche: “Cafonata, va detto”. Simona Ventura e Giovanni Terzi, polemiche per l’invito al matrimonio





Location, abito, testimoni e wedding planner del matrimonio

Il fatidico giorno sta per arrivare. Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno insieme dal 2018 e la proposta di nozze è arrivata durante una puntata di Ballando con le Stelle. La location del matrimonio è il Grand Hotel di Rimini, paradiso tra natura e relax. Per il rito civile del 6 luglio sono previsti pochi intimi, mentre il 26 giugno a Milano ci sarà la festa pre-matrimonio con almeno 1000 invitati.

L’abito da sposa al momento resta un mistero. Simona Ventura non ha svelato nulla, dando solo qualche piccola anticipazione da Antonella Clerici ospite di “È sempre mezzogiorno“: “Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare. Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me”.

Come testimone di nozze Simona Ventura ha scelto l’amica nella vita e sul lavoro Paola Perego. Al fianco di Giovanni Terzi, invece, ci sarà il suo migliore amico Marco Di Terlizzi che con il professor Alessandro Frigiola è a capo della fondazione Bambini cardiopatici nel mondo. Wedding planner d’eccezione è il famoso Enzo Miccio che ha già incassato la prima polemica relativa all’Iban sulle partecipazioni. Ricordiamo che per Simona questo è il secondo matrimonio dopo quello con Stefano Bettarini da cui ha avuto due figli (Niccolò e Giacomo). Giovanni, invece, si è già sposato con Paola, di cui non si hanno molte notizie e dalla quale ha avuto Ludovico, e poi con Silvia Fondrieschi dalla quale ha avuto Giulio Antonio.

“Già 18 anni! Sei bellissima”. Simona Ventura, la figlia Caterina è diventata una splendida signorina