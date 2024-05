“Mio piccolo ‘Nemo‘ sono arrivati anche i tuoi 18 anni! Quando sei arrivata, pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua! Sei la nostra Principessa dolce e guerriera, volitiva e battagliera, creativa e romantica, forte ed istintiva, moderna ma anche legata ai valori tradizionali, decisa ed impulsiva. Buon compleanno @caterina.venturaa nuota felice nel mare pieno di sogni”.

Diciotto anni e un messaggio meraviglioso da mamma Simona Ventura. Caterina, la sua figlia adottiva, è diventata maggiorenne e la conduttrice le ha voluto dedicare un bellissimo video che ripercorre tanti momenti della sua vita insieme alla conduttrice e ai suoi due figli, avuto dall’ex calciatore Stefano Bettarini, e all’attuale compagno di Simona Ventura.

Simona Ventura, la figlia Caterina compie 18 anni

Caterina Ventura è figlia di una parente della conduttrice, che non poteva occuparsene, ed è stata data in affidamento a Simona nel 2006. La bambina è stata poi adottata legalmente dalla conduttrice nel 2014: “Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”, aveva detto Simona Ventura in una intervista.

Caterina ha compiuto 18 anni e tempo fa la conduttrice ha parlato di lei raccontando la loro storia. “L’ho adottata quando ero single, nel 2014. Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei (la mamma biologica di Caterina è una cugina di Simona Ventura). Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato”.

Caterina ha compiuto 18 anni e ha festeggiato insieme alla famiglia. La bambina è cresciuta insieme alla conduttrice e ai fratelli Nicolò e Giacomo Bettarini e ora della loro famiglia fa parte anche il fidanzato e futuro marito della conduttrice, il giornalista Giovanni Terzi.

“Quando Caterina aveva 9 anni, le ho raccontato la sua storia. Siccome sono un personaggio pubblico c’era il rischio che lo venisse a sapere in altro modo. Le ho spiegato che era una bambina fortunata perché aveva ben due mamme. I servizi sociali mi hanno aiutata a gestire quello che definiscono l’iter della conoscenza. E, per fortuna, Caterina non ha mai avuto un momento di crisi”, ha raccontato Simona Ventura al Messaggero.