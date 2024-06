Simona Ventura è pronta a sposarsi con il compagno Giovanni Terzi, figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, uno dei più noti giornalisti italiani degli ultimi decenni, nonché vicedirettore del Corriere della Sera. I due si sono conosciuti a una cena organizzata da amici comuni, durante la quale il giornalista aveva regalato un suo libro alla conduttrice e hanno reso ufficiale la relazione nel 2018.

In un’intervista al Corriere della Sera, Simona Ventura aveva raccontato l’inizio della loro storia d’amore. “Prima l’avevo visto qualche volta, ma niente di che. Sono andata a quella cena che ero appena uscita da una storia lunga e a tutto pensavo tranne che di innamorarmi. In quel periodo mi dicevo: io rimarrò sola a vita. Invece è arrivato lui, in un modo del tutto inaspettato. Mentre parlavamo ho sentito una cosa strana nello stomaco e mi dicevo: ‘Ma non sarò mica matta’. Sono stata io a gettare l’amo”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi mettono l’Iban nella partecipazione delle nozze

Ora i due convoleranno a nozze. Dopo alcuni rinvii, è tutto pronto per il matrimonio di Simona Ventura, che sarà celebrato il 6 luglio. Dopo sei anni insieme, la conduttrice sposerà il giornalista Giovanni Terzi. In queste ore i due sono finiti al centro di una ‘polemica‘ per una decisione che è stata presa dalla coppia, ovvero quella di mettere l’iban sulle partecipazioni di nozze.

“In questi giorni le partecipazioni sono state girate agli invitati” scrive la giornalista Grazia Sambruna sul sito MowMag, che è videntemente è entrato in possesso della partecipazione. Ebbene, “sulle partecipazioni c’è anche un IBAN con causale Simona e Giovanni Honeymoon”. La cifra bancaria, quindi, servirebbe a regalare alla coppia di sposi il viaggio di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi.

“Non abbiamo potuto fare a meno di notare un dettaglio croccante: in calce, stampato in luccicanti caratteri dorati, spunta un IBAN con “causale Simona e Giovanni Honeymoon“. I nostri piccioncini, dunque, starebbero chiedendo a chi vorrà festeggiare con loro il lieto giorno, donazioni sponatanee (?) per pagarsi il viaggio di nozze. Ma che è ‘sta cafonata?!”, scrive la giornalista Grazia Sambruna su MOW.