Brutta notizia per il pubblico di Canale 5, ma la decisione presa è stata inevitabile, dato il momento. La notizia è arrivata poco tempo fa e riguarda l’Isola dei Famosi e la semifinale in onda nella serata del 12 giugno. Era ormai tutto pronto per l’appuntamento con Ilary Blasi, il penultimo prima della finalissima che decreterà il prossimo vincitore del reality show. I telespettatori non avranno la possibilità di vederlo e dovranno necessariamente accettare tutto.

In queste ore sull’Isola dei Famosi e sulla semifinale erano venute fuori diverse indiscrezioni, infatti stando ad un sondaggio Marco Mazzoli sarebbe stato il preferito della settimana, battendo Helena Prestes. Ma il pubblico non potrà osservare le dinamiche del gruppo perché la puntata non potrà essere trasmessa da Mediaset. Questo è un momento molto difficile per il Biscione e ci sono altre priorità in queste ore.

Leggi anche: “Non è Helena Prestes”. Isola dei Famosi 2023, la scoperta tra i naufraghi cambia tutto





Isola dei Famosi, non va in onda la semifinale: la decisione di Mediaset

Ovviamente, come avete potuto immaginare, la decisione sull’Isola dei Famosi e la semifinale si è resa necessaria per la morte di Silvio Berlusconi, scomparso nella mattinata di lunedì 12 giugno all’ospedale di Milano in seguito ad una leucemia. Aveva 86 anni ed era tornato da pochi giorni nel nosocomio, dopo una degenza di 45 giorni tra aprile e maggio. Il Biscione non poteva certamente confermare il reality show di Ilary Blasi per omaggiare al meglio il Cavaliere.

La semifinale dell’Isola non sarà trasmessa per lo speciale TG5 su Berlusconi. Cominciato alle 10.40, terminerà verso le ore 18.25 prima di riprendere a partire dalle ore 20 e fino a mezzanotte. Non è dato sapere quando verrà recuperata la penultima puntata del programma, non è da escludere che possa esserci una nuova data già in questa settimana. Oppure bisognerà rinviare anche la finale, per ora prevista il prossimo 19 giugno.

Sono intanto arrivate le prime notizie su ciò che succederà dopo la morte di Berlusconi. Il suo cadavere sarà trasportato nella sua residenza di Arcore, mentre i funerali dovrebbero svolgersi nel duomo di Milano nei prossimi giorni.