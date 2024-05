Annuncio importante di Milo Infante, infatti è stata disposta la sospensione del suo programma Ore 14. A partire dalla giornata del 6 maggio non lo vedremo in diretta su Rai2 e il pubblico è già affranto dalla notizia. La sua trasmissione è una delle più seguite in quella fascia oraria, quindi per la televisione pubblica italiana non è una notizia molto allegra.

Ma non si poteva fare altrimenti, infatti Milo Infante ha annunciato la sospensione inevitabile di Ore 14. Poi è comunque sceso nei dettagli e ha spiegato cosa bisognerà attendersi nelle prossime settimane. C’è un evento infatti molto importante, che ha costretto il conduttore a fermarsi, nonostante il clamoroso successo negli ascolti tv.

Milo Infante annuncia sospensione Ore 14: “Quando ritorneremo”

Attraverso un video insieme a Monica Leofreddi, Milo Infante ha rivelato ai suoi follower di Instagram che c’è la sospensione di Ore 14 per diverse settimane. Ma ha subito tranquillizzato tutti, facendo capire che non sia un saluto definitivo per quanto riguarda l’attuale stagione televisiva. Potremo rivedere il suo programma, ma bisognerà pazientare.

La trasmissione Ore 14 riprenderà il prossimo 27 maggio e poi proseguirà ancora, stando alle dichiarazioni di Milo Infante: “Andremo in onda per tutto il mese di giugno, spero di ritrovare tutti gli ospiti che sono stati con noi. Ci tengo a ringraziare il pubblico di Ore 14, che è cresciuto di giorno in giorno portando Ore 14 ad avere ascolti importanti”. Ma scopriamo insieme il motivo di questo stop temporaneo.

La sospensione momentanea di Ore 14 è arrivata per lasciare spazio al Giro d’Italia 2024, quindi sarà il ciclismo il protagonista di queste giornate di maggio fino al giorno 26.