Che Stefano De Martino rappresentasse il futuro della Rai c’erano pochi dubbi. L’azienda di viale Mazzini ha deciso di blindarlo e dopo Affari Tuoi (che condurrà dalla prossima stagione al posto di Amadeus) per lui, a soli 34 anni, ecco in arrivo un altro programma di punta, forse il più ambito da ogni presentatore. La carriera di Stefano De Martino ha subito un’accelerata clamorosa negli ultimi anni, esplodendo in maniera definitiva con Stasera Tutto è possibile, il programma in onda su Rai 2 che sta raccogliendo ottimi ascolti.

>>“Si è fatto male”. Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino cade rovinosamente: le immagini choc fanno preoccupare il pubblico e gli ospiti

Merito anche della sua fisicità. In una recente classifica sui più belli d’Italia Stefano De Martino si è piazzato al secondo posto, “Non solo sexy, ma anche simpatico, intelligente e autoironico”, davanti a Marco Mengoni, “Mai eccessivo, Mengoni (35) fa impazzire soprattutto le under-25, ma non solo loro. Lui festeggia con l’80esimo disco di platino”.





Stefano De Martino, la Rai punta su di lui: si parla di Sanremo 2025

E dietro al cantante dei Maneskin Damiano David: “Bello e maledetto, Damiano dei Maneskin piace soprattutto alle adolescenti che lo celebrano sui social, in vetta alla classifica”. Stefano avrà di che consolarsi con il contratto pluriennale, della durata di quattro anni con la Rai, che ne fa uno dei conduttori sui cui l’azienda di Stato intende scommettere.

Un’investitura in piena regola: “De Martino – spiega una nota di Viale Mazzini – sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 22. L’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”.

Ma non è tutto qui. Perché Dagospia lancia un’altra bomba: “il rinnovo – oltre a prevedere un mega compenso – spazierebbe tra “access e prime time e comprenderebbe anche l’opzione Sanremo post Conti. Dell’accordo farebbero parte anche alcune serate speciali e non è escluso che De Martino possa apparire all’Ariston già nel 2025, magari come co-conduttore di una delle serate”.