“Oddio che botta”. Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino cade malissimo. Uno schianto atroce che ha fatto preoccupare tutti gli ospiti della finale e gli spettatori a casa. Ma cosa è successo? Prima di arrivarci è giusto raccontare un paio di cose su questa edizione del programma e sull’evoluzione televisiva di De Martino. Con questa ultima edizione del programma comico, Stefano si conferma uno dei conduttori più in gamba del panorama nazionale.

>> “Di nuovo insieme”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, colpo di scena: “Si è mosso Pier Silvio”

La Rai chiaramente l’ha notato e per questo l’ha blindato per i prossimi anni con un contratto pluriennale che di fatto non lo farà muovere per un po’ di tempo. E a Stasera tutto è possibile, accompagnato dai comici spaziali Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, De Martino ha dato davvero il meglio di sé. Con loro anche Nathalie Guetta, Sergio Friscia e davvero tanti altri simpaticissimi.





“Aiutatelo!”. Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino cade

Tutto molto bello, se non fosse che qualche istante prima del termine dell’edizione l’ex ballerino di Amici è scivolato ed è rovinosamente caduto di schiena, facendo preoccupare mezza Italia. Anche perché con cadute del genere si può sbattere la nuca e la cosa non è affatto sicura. Alla serata finale, quella di ieri sera, c’erano: Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Fabio Caressa ed Ema Stokholma che, coi veterani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, hanno fatto impazzire il pubblico a suon di risate e gag.

Il fattaccio è accaduto durante il gioco “Crazy Cup”, in cui due coppie cercano di trasportare un bicchiere colmo di acqua tenendolo con la fronte verso una caraffa vuota. Chiaramente vince chi porta già acqua nella caraffa. Ed è qui che, alla fine della partita, la squadra rossa, Nathalie Guetta ed Ema Stokholma e quella blu, ovvero Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, hanno visto cadere Stefano De Martino a terra.

Tranquillo Stefano, veniamo noi in soccorso da te ♥️🤣 #Staseratuttoepossibile #STEP pic.twitter.com/2YwlUuy7Sb — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) May 23, 2024

Il giovane voleva tirare l’acqua avanzata sui concorrenti, come si fa l’ultimo giorno di scuola. Peccato che correndo, il padrone di casa è scivolato sull’acqua da lui stesso lanciata ed è caduto di schiena. Per fortuna per lui solo tanta paura ma niente di rotto. Solo uno spavento clamoroso, anche perché dal video si capisce che le cose potevano finire male per Stefano.

Leggi anche: “È fatta: lui ad Affari tuoi”. Scelto il nuovo conduttore dopo Amadeus