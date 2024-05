Giornata di grandi notizie sulla Rai: dopo quella sul nuovo conduttore del Festival di Sanremo, quella del successore di Amadeus ad Affari tuoi. Dopo tante voci sul prossimo re del teatro Ariston, mercoledì 22 maggio 2024 si è avuta la conferma: sarà Carlo Conti a presentare la kermesse musicale. L’annuncio è arrivato nell’edizione delle 8 del Tg1 e, stando a quello che ha fatto sapere la Rai, il presentatore toscano sarà al timone della kermesse musicale più importante d’Italia per i prossimi 2 anni.

Ma l’addio di Amadeus alla Rai per Discovery lascia scoperti anche altri programmi di grande successo oltre al Festival di Sanremo come Affari tuoi e I Soliti Ignoti, dunque per forza di cose la programmazione dovrà subire dei ‘cambi al vertice’. Da mesi ormai non si parla d’altro, con La Rosa di nomi che si allargata sempre di più fino a tornare a uno dei primi punti di partenza.

Affari tuoi, chi è il nuovo conduttore

Manca ancora l’ufficialità, va sottolineato, ma ormai la decisione sarebbe presa: secondo quanto riporta il sito TVBlog, sarà Stefano De Martino a prendere le redini di Affari Tuoi nella prossima stagione televisiva. Il volto di Rai2 che ha da poco chiuso un’altra stagione di Stasera tutto è possibile, era tra i sostituti più papabili negli ultimi tempi.

Già da mesi, infatti, girava voce che a Stefano De Martino potessero venire assegnati “il gioco dei pacchi” o I Soliti Ignoti, se non addirittura entrambi. E ora “il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di 3 anni e prevedrebbe il suo impegno costante nell’access time di Rai 1 con Affari tuoi e/o Soliti ignoti (Rai sta trattando con Banijay un accordo quadro per i due format insieme a tante altre cose)”, si legge.

Come detto, non è ancora arrivata conferma dalla Rai ma sembrerebbe cosa fatta. Probabilmente dunque questo annuncio arriverà durante la presentazione dei palinsesti della rete che avverrà nel mese di luglio, anche se la data deve venire ancora stabilita.