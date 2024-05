Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? La voce, clamorosa, non è quella però che molti fan attendevano. Da tempo ormai i due non stanno più insieme. I genitori di Santiago ci hanno riprovato dopo diversi tentativi falliti in passato. Anche stavolta, però, la coppia non è durata. Si è parlato di tradimenti, ma quel che è certo è che la rottura sembra definitiva.

E allora cosa sta succedendo? Belen ha avuto una storia durata diversi mesi con Elio Lorenzoni, poi si è parlato di un flirt con Bruno Cerella col quale c’è però solo una bella amicizia. Sul web è quindi comparso un articolo dal titolo: “Angelo Eduardo, il nome del misterioso nuovo amore di Belen Rodriguez“. E lei è intervenuta precisando: “Comunque si chiama Edoardo“. Bene, e allora che c’entra Stefano De Martino? Ve lo diciamo subitissimo.

La voce bomba su Belen e Stefano: dove li rivedremo

Nelle ultime ore è circolata una voce clamorosa rilanciata dal settimanale DiPiù Tv. A quanto pare Pier Silvio Berlusconi vuole correre ai ripari dopo le ultime ‘mosse di mercato’ di Discovery che si è assicurato le prestazioni di Fabio Fazio e Amadeus. Il Biscione è pronto a far tornare insieme la super coppia vip composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

A Cologno Monzese gira questa indiscrezione. Berlusconi “punta a portare in prima serata una coppia clamorosa: Belen e Stefano De Martino”. Per loro potrebbe essere pronto un programma che Canale 5 trasmetterebbe in prima serata. Ma di cosa si tratta esattamente?Davvero c’è questo progetto?

La realtà al momento parla di uno Stefano De Martino al centro del palinsesto della Rai e uomo di punta pronto a diventare ancora più importante dopo gli addii eccellenti. Per quanto riguarda Belen, invece, beh lei è stata messa da parte da Mediaset, se così si può dire, insieme a Ilary Blasi e Barbara D’Urso. Recentemente, tuttavia, i due sembrano tornati vicini per il bene di Santiago. E a quanto pare Berlusconi avrebbe chiesto a Maria De Filippi, grande amica dei due, di metterci una buona parola. Cosa sta nascendo…?

