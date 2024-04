“Il mio nuovo fidanzato è lui”. L’annuncio ufficiale di Belen Rodriguez è arrivato poco fa via social e mette fine a una lunga serie di voci sull’identità di questo uomo che la show girl argentina frequenta già da alcune settimane. Confermato che non si tratta di un personaggio famoso. Prende il posto lasciato libero nel cuore di Belen dall’imprenditore Elio Lorenzoni, con cui la storia è finita subito dopo le feste di Natale. La sua comparsa, inoltre, mette fine al gossip su presunti altri flirt che però non hanno mai trovato conferma nella realtà.

E’ da alcune settimane che si parlava insistentemente di questa nuova fiamma nella vita della vip italo-argentina. Che si trattasse di qualcosa di serio si era capito quasi subito: questo uomo nei giorni scorsi ha accompagnato Belen in una serie di viaggi ai quali erano presenti altri membri della famiglia della show girl, compreso il figlio più grande Santiago.

Belen Rodriguez, l’annuncio ufficiale del nome del nuovi fidanzato

Quando si parla di Belen il gossip vola. Nei giorni scorsi c’è chi ha parlato addirittura di un riavvicinamento con il suo storico ex, Stefano De Martino. Prima ancora, invece, si erano inseguite voci in merito a frequentazioni tra Belen e altri uomini. In particolare di un avvicinamento con il cestista argentino Bruno Cerella. Tra i due già in passato c’era stato del tenero e di recente sono stati visti di nuovo insieme. Ma lo sportivo ha spiegato in una intervista che la loro è solo una bella amicizia.

Belen ha spiazzato tutti poco fa. L’annuncio infatti è avvenuto in maniera del tutto inaspettata su Instagram. La show girl ha pubblicato la foto di un sito internet che annunciava il nome del fidanzato ma il titolo dell’articolo web conteneva un errore nel nome . Recitava così: ”Angelo Eduardo, il nome del misterioso nuovo amore di Belen Rodriguez”. Lei quindi ha colto la palla al balzo per fare una precisazione: “Comunque si chiama Edoardo”.

Angelo Edoardo non è un vip. Belen già in passato ha avuto relazioni con uomini non famosi, che non appartenevano né al mondo della televisione né a quello dello sport. Chi è quindi costui? Il nuovo fidanzato di Belen ha 34 anni ed è originario della Sicilia. Nella vita si occupa di una tematica molto attuale. Per la precisione è un esperto di tecnologie pulite e sostenibili con background da ingegnere con esperienza nel settore energetico. COme si dice in questi casi, se son rose fioriranno.