Belen Rodriguez ha rotto il silenzio nella giornata di venerdì 19 aprile. Attraverso alcune Instagram stories, ha confessato di aver avuto un problema di salute. Infatti, innanzitutto si è fatta vedere senza un filo di trucco ed era evidente il fatto che fosse stata molto male. E poi è scesa nei dettagli, spiegando quale sia stato il motivo che l’ha costretta a dormire anche tanto tempo.

Improvvisamente la vita di Belen è stata scossa da questo problema di salute e solo adesso è riuscita a parlarne apertamente. Da un momento molto importante e felice della sua vita è passata subito a questa difficoltà inaspettata, anche se lei ci ha messo la forza necessaria per provare a ristabilirsi. E adesso i suoi fan hanno compreso cosa le sia accaduto in questi giorni.

Belen, problema di salute improvviso: “Ho dormito due giorni”

Belen si è fatta vedere completamente al naturale proprio per far capire come stia. Il problema di salute si è presentato inaspettatamente. Comunque l’argentina ha esordito così: “Mi mostro così senza trucco, ora va di moda il real, mostrarsi nudi e crudi e più crudi di così non si può. Ho dormito per 48 ore, mai stata così male. Le mie amiche erano disperate perché sono stata un giorno intero senza rispondere”.

Belen, che un paio di giorni fa ha deciso di presentare a tutti la sua prima linea di cosmetici, ha avuto un malessere importante: “Sì, ho avuto un’intossicazione. Adesso mi vado a fare una doccia e poi mi trucco, così vi faccio vedere cosa vuol dire usare i miei prodotti”. Ma fortunatamente ora è in ripresa e sicuramente nei prossimi giorni starà molto meglio.

L’annuncio sulla linea di cosmetici era arrivato così: “Soy Rebeya. Lascio libera la mia fiamma, assecondo la mia libertà. Bellezza che puoi vedere, che puoi toccare, che puoi sentire – magnética. Soy Rebeya. Mírame, sono la nuova era del makeup. Libero, dove le regole le faccio io e non ho paura di farmi guardare. Rebeya è Beauty Libre”.