Chi è il più bello d’Italia? Lo svela un sondaggio effettuato da Novella2000 che ha raccolto le opinioni di oltre 500 donne e ha stilato una classifica di 10 rappresentanti di sesso maschile. Stiamo parlando di attori, cantanti e conduttori tv noti non solo per lo sguardo, il fisico scolpito, ma anche per il fascino che emanano e colpisce particolarmente il gentil sesso.

Come vedrete non mancano le sorprese. Inoltre per ogni personaggio c’è anche una breve descrizione del perché è stato votato. Partiamo dall’ultimo posto occupato col 5% dei voti dal ballerino di Amici Giuseppe Giofrè: “Troppo perfetto? Nonostante il fisico scolpito, il giudice di Amici, 31 anni, raccoglie solo il 5% dei voti. In molte accusano un cambiamento troppo radicale da quando il ballerino vinse il talent di Maria De Filippi nel 2012”.

Il podio e la ‘discesa’ di Luca Argentero nella classifica del più bello d’Italia

Al nono posto troviamo il talentuoso attore italiano PierFrancesco Favino: “Lontano dal podio ma premiato dalla popolarità, a 54 anni Favino più affascinante che bello”. Subito sopra all’ottavo posto un altro attore, certo meno popolare ma acclamato dal pubblico femminie, Michele Morrone star del film “365 giorni”: “Uno sguardo a cui non si può dire di no. Un risultato inaspettato per il tenebroso attore Michele Morrone, 33 anni, solo ottava posizione”.

Al settimo posto ecco uno dei più importanti ballerini al mondo, Roberto Bolle: “Eleganza infinita e fisico perfetto, Roberto Bolle a 49 anni resta nella top ten dei preferiti”. Al sesto posto troviamo l’attore, considerato da tempo ormai un sex symbol, Raoul Bova: “Molte si stupiranno, ma il bel Bova (52 anni), si aggiudica solo una sesta posizione” superato da un altro collega.

Finisce al quinto posto dopo aver vinto diverse classifiche di questo tipo in passato l’attore Luca Argentero: “Nonostante a 46 anni sia uno degli uomini più belli d’Italia, le donne preferiscono i giovani ventenni come il vincitore al fascino dell’attore maturo Argentero”. Quarto è l’attore turco Can Yaman: “Fisico scolpito e sguardo magnetico. A un passo dal podio, l’attore di Viola Come Il Mare”.

Terzo è, forse a sorpresa, il cantante Marco Mengoni: “Mai eccessivo, Mengoni (35) fa impazzire soprattutto le under-25, ma non solo loro. Lui festeggia con l’80esimo disco di platino”. Secondo è Stefano De Martino “Non solo sexy, ma anche simpatico, intelligente e autoironico”. Infine il primo posto è conquistato dal cantante dei Maneskin Damiano David: “Bello e maledetto, Damiano dei Maneskin piace soprattutto alle adolescenti che lo celebrano sui social, in vetta alla classifica”.

