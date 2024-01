La bellissima notizia che fa felice Annalisa. Continua il successo strepitoso della cantante italiana che negli ultimi anni si è affermata come una delle maggiori popstar in Italia e non solo. Il suo tour nei palazzetti ha ottenuto diversi sold out e recentemente l’artista ha annunciato una serata evento che si svolgerà il prossimo 14 maggio 2024: si tratta del suo primo concerto all’Arena di Verona.

L’ex allieva di Amici non smette di tagliare traguardi e firmare record su record. Lo scorso settembre è uscito l’album “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice“, che ha saputo conquistare l’approvazione del pubblico. Negli ultimi mesi le classifiche sono state dominate dalle sue hit Bellissima e Mon Amour che hanno confermato la cantautrice come una delle star più amate. Adesso è arrivata un’altra stupenda notizia per lei e i suoi fan.

Leggi anche: “Perché matrimonio in segreto”. Annalisa Scarrone, si scopre tutto: invitati vip, menù, abito





Annalisa batte un altro record con il suo ultimo singolo

Annalisa Scarrone, questo il suo nome completo, ha recentemente coronato il suo sogno d’amore sposando con una cerimonia in gran segreto il compagno Francesco Muglia, vice-presidente di Costa Crociere. In attesa di vederla sul palco dell’Ariston partecipa come big al Festival di Sanremo 2024, Annalisa ha ricevuto nelle ultime ore un’altra meravigliosa notizia.

Il singolo Euforia è stato certificato Disco d’Oro e per Annalisa si tratta di un altro bellissimo record. Non è finita. Disco Paradise ha ottenuto il quarto Disco di Platino. Con queste nuove certificazioni la cantante ha superato i 3 milioni di copie certificate in carriera. In questo modo è diventata l’artista femminile con più copie certificate in assoluto in era FIMI. Un tripudio.

Annalisa ha voluto festeggiare questi freschi successi ringraziando il suo pubblico con una foto su Instagram e la scritta: “EUFORIA DISCO D’OROOOOOOOO 🥹🥹🌪️❤️ E Disco Paradise quattro volte disco di platino SONO PAZZA DI VOI 🙏🏻”. E allora sale l’attesa di ascoltare anche il brano “Sinceramente” che Annalisa porterà a Sanremo. La canzone è un manifesto alla libertà, il messaggio è “se mi lasci libera allora sarò sinceramente davvero tua”. Per l’artista si tratta della sesta partecipazione alla manifestazione canora italiana per eccellenza.

“Fermi tutti, ci sono loro”. Laura Pausini sospende il concerto, li fa salire sul palco e il pubblico esplode