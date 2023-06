Nozze di Annalisa e Francesco Muglia, tutti i dettagli. Il giorno del fatidico ‘si’ è arrivato e i fan provano a cogliere tutti i dettagli utili per mettere insieme i pezzi di un mosaico di gioia nella vita della cantante italiana. Cerimonia chiusa, come si è appreso nelle ultime ore, e al cospetto di invitati affettivamente legati alla coppia di sposini, che non hanno lasciato che i flash fossero invadenti a riguardo. Ma il mondo del gossip arriva come sempre puntuale. La cantante e il vice presidente di Costa Crociere hanno deciso di sposarsi in gran segreto nella città di San Francesco con rito religioso. I dettagli? Scopriamoli.

I dettagli sulle nozze di Annalisa e Francesco Muglia. Insieme dal 2016 e sempre molto discreti entrambi nel vivere questo amore lontano dal clamore mediatico. Ma il giorno delle nozze è pur sempre uno dei momenti più significativi nella vita di coppia e i due neo-sposini, per quanto abbiano deciso di tutelare la propria privacy, finiscono comunque per trovarsi sotto la luce dei riflettori.

I dettagli sulle nozze di Annalisa e Francesco Muglia: abito della sposa e invitati. Cosa si è scoperto

Curiosi di scoprire i dettagli? Si comincia da chi ha officiato la celebrazione. Trattasi di padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro. Secondo aspetto, l’abito da sposa. Sembra che Annalisa in abito bianco resti ancora segreto “forse per un’esclusiva fotografica”, anche se molti fan credono che la scelta sia caduta su Dolce & Gabbana, brand caro alla cantante. E ora si passa agli ospiti attesi dopo la celebraazione ad Assisi, insieme alla sola cerchia di persone più strette, circa 80 presso la Locanda del Cardinale.

In lista il nome dell’amica Alessandra Amoroso e del produttore Davide Simonetta accompagnato dala compagna Veronica Ferraro. E ancora Fedez, Chiara Ferragni e l’amico J-Ax. Insomma, voci di corridoio dicono che l’1 luglio a festeggiare e brindare insieme agli sposini ci saranno a Tellaro (La Spezia) circa duecento amici, tra cui anche Maria De Filippi.

Sicuramente la coppia non avrà badato a spese neanche pr quanto riguarda piatti e bevute atte ad onorare gli sposini. Sagrantino di Montefalco del 2019 e lo Champagne per il brindisi, e questo solo per dirne alcuni. Sicuramente i festeggiamenti saranno un vero e proprio successo e gli sposini custodiranno sicuramente un bel ricordo per il resto della loro vita felice insieme.