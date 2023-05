Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, è una cantante ex alunna di Amici di Maria De Filippi. Rimasta nell’ombra per tanti anni dopo aver partecipato alla trasmissione di Canale 5, quest’anno ha spopolato con i singoli Bellissima e Mon Amour, uscito appena un mese fa e già diventato disco d’oro. All’amore per la musica unisce quello della scienza grazie a una laurea in fisica. Nel corso di questi anni ha cambiato look ed è diventata anche una sex symbol.

Insomma, bella, brava e intelligente, Annalisa ha fatto della sua vita un successo ma la strada non è stata semplice. “Mi sono fatta un mazzo incredibile, è stata durissima, ma alla fine la sensazione è stata questa: adesso posso fare qualunque cosa”, ha raccontato un mese fa in una intervista rilasciata al Corriere della sera. “Un’esperienza, quella dell’università, che le è servita per tornare ad avere il coraggio di tornare ai provini, di farmi vedere dopo le bocciature a X Factor e Amici (la prima volta). Presa la laurea ho detto ai miei: adesso mi date un anno e faccio solo quello che voglio io, vediamo come va a finire”.

Annalisa si sposa, chi è il fidanzato e futuro marito Francesco

“Quelle porte in faccia, quelle delusioni, le ho vissute come un appuntamento andato male, come la fine di una storia perché per me la musica è una compagna di vita” ha spiegato Annalisa nell’intervista al Corriere della Sera. Poi il racconto sulle delusioni e i due di picche nella vita sentimentale, linfa vitale per il tormentone Bellissima: “Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche”, ha detto Annalisa.

Amata dal pubblico maschile, che sui social non perde occasione per farle i complimenti e lanciare anche proposte di matrimonio, Annalisa è in procinto di sposarsi. Proprio così. La cantante è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale e infatti nessuno aveva idea che nella sua vita esistesse un uomo. A dare la notizia sono stati i siti Biccy (che ha pubblicato le pubblicazioni di matrimonio ) e SavonaNews.

Il futuro marito di Annalisa si chiama Francesco Muglia. “Il futuro marito di Annalisa, infatti, è di origine padovana. Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire”, ha puntualizzato SavonaNews. Come riportano Biccy e BlogTivvu il futuro marito di Annalisa dovrebbe essere Francesco Muglia, nato nel 1980, VP Marketing & Customer Experience Innovation di Costa Crociere, società nella quale è approdato nel 2016.