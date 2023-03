Cambio look e la cantante diventa irriconoscibile. Mon Amour e il brano che uscirà in radio e che sta dando alla cantante tantissime soddisfazioni. Uscirà il 31 marzo “Mon Amour”, scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef.

Il brano parla del passato deludente e la voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza. “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta – ha spiegato la cantante – e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”.

Cambio look per Annalisa: capelli neri a caschetto e piercing

Reduce dal grande successo di Bellissima, famosa anche per il balletto diventato virale sui social, Annalisa esce con Mon amour e si presenta ai fan con look totalmente nuovo. Dopo la sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, la cantante ha sempre avuto i capelli rossi e non ha mai cambiato colore, fino a oggi.

Annalisa ha optato per un cambio look pazzesco e su Instagram ha pubblicato una foto con un caschetto nero e un piercing tra gli occhi (bridge piercing). Un look che sembra aver convinto i fan della cantante lanciata dal talent show di Maria De Filippi e dai colleghi. Sul post, infatti, si possono leggere tantissimi complimenti.

Chiamatemi UN MEDICOOOOOO”, “Annalisa ed Elodie le regine pop italiane GRAZIE”, “Tutto mi sarei aspettato dal 2023 meno che Annalisa mora con un piercing al naso”, “Bellissima”, “Impazzisco”, “Oh signore tu ci vuoi morti”, “Ma sei stupenda”, sono solo alcuni dei commenti lasciato sotto al post in cui Annalisa mostra il cambio look.