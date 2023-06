Annalisa si è sposata. Lei e Francesco Muglia sono convolati a nozze. I due si sono rispettivamente detti “sì”, ma in gran segreto. È capitato tutto nella basilica di San Francesco ad Assisi. E pensare che tutti erano convinti che le nozze si sarebbero svolte in un altro giorno e soprattutto in un altro posto. Proprio così, perché, probabilmente a vizio, era stata data la notizia (falsa) che Annalisa si sarebbe sposata a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, in primo di Luglio. E invece niente. Ad aspettare la bella sposa quindi, nessun cronista, ma soltanto amici e parenti. È stata una cerimonia chiusa, senza possibilità di entrare.

E da quello che raccontano gli abitanti del posto, non ci sarebbero stati più di 100 invitati in tutto. La cantante e il vice presidente di Costa Crociere hanno deciso quindi di sposarsi in gran segreto nella città di San Francesco con rito religioso. Da quello che raccontano i testimoni, i due si sarebbero detti sì intorno alle alle 18:30, per poi muoversi nel luogo dove era stato organizzato il ricevimento. Parliamo della “Locanda del Cardinale”.





Annalisa si è sposata. Lei è Francesco Muglia sono convolati a nozze

Com’è noto, Annalisa e Francesco si sono conosciuti nel lontano 2016. Galeotto fu quell’evento di Costa Crociere al quale parteciparono entrambi, per diversi motivi. Lei come ospite infatti, lui per lavoro. Come dicevamo, Francesco Muglia è il vice presidente dell’area marketing. Da quel giorno, i due non si sono già separati.

Tra l’altro i due non amano molto la stampa e preferiscono vivere il loro amore in intimità. In Liguria, molto probabilmente, si celebrerà solo la cerimonia civile e avverrà probabilmente proprio il primo di luglio 2023. Secondo molti, durante il matrimonio, anzi, la festa di nozze, prenderà vita un super concertone non organizzato, con gli amici e i colleghi di sempre.

Chissà se ci sarà anche l’amico di vecchia data Fedez. Lei, lui e gli Articolo 31 infatti, stanno scalando le classifiche con il solito tormentone dell’estate. Parliamo di “Disco Paradise”, che probabilmente sentiremo in radio fino all’inizio della brutta stagione. Da quello che fanno sapere i magazine satinati, le foto del matrimonio non sono ancora state divulgate. Dovremmo attendere quindi comunicazioni ufficiali per vedere Annalisa con l’abito bianco.

