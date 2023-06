“Non è mai troppo tardi per diventare madre”, scrive nel post che annuncia la nascita del secondo figlio. Post che ha colto tutti di sorpresa perché così la super vip ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Vero è che è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. E infatti quando nel 2021 è diventata madre per la prima volta ha semplicemente dichiarato che la figlia era sua e non adottata. Era il 18 maggio quando lasciava tutto il mondo a bocca aperta annunciando di essere diventata mamma per la prima volta a 51 anni. “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre”, si leggeva sotto la foto della sua mano che tiene sul palmo i piedini di una neonata.

Ora quella bimba mostrata molto raramente sui social ha un fratellino, come sottolinea sempre lei, 53 anni e piena di impegni tra passerelle, red carpet e campagne pubblicitarie sempre nel post, anche se non rivela il nome. “Piccolo mio, sappi che sei amato ogni oltre misura dal momento in cui mi hai regalato la benedizione della tua presenza”, si legge ancora sotto il primissimo scatto ritrae la sua famiglia al completo.

Mamma bis a sorpresa: l’annuncio su Instagram

Nella foto c’è la figlia di due anni tocca la manina del fratellino, adagiato tra le sue braccia. Questo è il tenero ritratto di famiglia di Naomi Campell ed è stato scattato dal fotografo Mathieu Bitton. Madre e figlio vestono coordinati, entrambi di bianco. Probabilmente anche la bambina, ma è inquadrato solo il braccino con una catenina d’oro.

Sempre nella caption, Naomi Campbell ci tiene a ringraziare il fotografo Mathieu Bitton e lo stylist Rodney Burns. È quindi molto probabile che questo scatto in cui annuncia l’arrivo del secondo figlio sia parte di uno shooting fotografico più ampio. Non sono infatti sfuggiti certi dettagli di stile.

La neo mamma bis indossa un abito bianco increspato sul corpetto e ha i capelli sciolti e naturali, con i ricci. Il nuovo arrivato in famiglia, adagiato su una copertina o scialle a fiori, invece ha una tutina firmata Dolce&Gabbana: ha il colletto bordato di celeste ed è abbinata a un morbido cappellino bianco. Il post, ovvio, ha ricevuto una marea di like e di felicitazioni. Tra i tantissimi commenti spiccano quelli di Donatella Versace e le colleghe Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Ashley Graham.