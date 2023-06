È nato il quarto figlio della coppia vip. A pochi mesi dal terzo, nato a gennaio 2023 e con la pratica dell’utero in affitto, è gioia grande per l’arrivo di un maschietto. L’annuncio su Instagram, dove con un lungo messaggio e le foto del bacio al pancione della mamma surrogata e quella del bebè, fa sapere a tutti la lieta notizia. “Da quello che ricordo – ha scritto la modella nel lungo post che ha collezionato subito una marea di like e di felicitazioni – ho sempre desiderato avere quattro bambini”.

Il piccolo è venuto al mondo lo scorso 19 giugno. Un sogno per la coppia che nel 2021 aveva contattato un’agenzia di maternità surrogata. Era appena passato un anno dalla tragica perdita del figlio a causa di complicazioni durante il parto. In quell’occasione Chrissy Teigen, 36 anni, interruppe la gravidanza per potersi salvare. “Un aborto per salvarmi la vita, per un bimbo che non aveva alcuna possibilità”, raccontò poi.

È nato il quarto figlio: l’annuncio della coppia vip

La compagna di John Legend aveva spiegato anche di aver preso la “difficile decisione” di interrompere la gravidanza a 20 settimane, dopo aver accertato il fatto che né lei né il piccolo Jack sarebbero molto probabilmente sopravvissuti al parto. I due sono già genitori di Luna, 6 anni, Miles, 4 e Esti Maxine Stephens.

E ora è arrivato Wren Alexander. Chrissy Teigen lo presenta insieme ad Alexandra, la donna che ha dato alla luce il suo quarto figlio. Ha pubblicato anche una fotografia mostrandosi mentre bacia il pancione della donna, “la madre surrogata più incredibile, amorevole e compassionevole che potessimo mai immaginare”.

Il primo embrione, racconta sempre nel post la modella, non è andato a buon fine. Quindi si la donna che ha dato alla luce il suo quarto figlio si è dovuta sottoporre ad alcuni interventi chirurgici e alla fine la gravidanza è stata un successo. La notizia è stata accolta con tanta gioia anche da personaggi famosi come Paris Hilton, Mandy Moore e Ellen DeGeneres.