Estate bollente non solo per quanto riguarda le temperature, ma anche nel mondo gossip. Ben presto potremmo assistere infatti ad un matrimonio vip, con la famosa italiana pronta a sposarsi e a rendere ancora più entusiasmante la sua vita privata. Lei è incinta di 7 mesi e in una foto rubata dai paparazzi del settimanale Chi, è stato possibile notare un bellissimo anello al suo dito, frutto molto probabilmente di un regalo del suo compagno e futuro papà.

Nello scatto la donna è parsa decisamente molto sorridente e ha fatto vedere il suo pancione con enorme orgoglio. Non ci sono dichiarazioni ufficiali della quasi mamma su questo matrimonio vip, ma l’indicazione sembra essere più che chiara. Il brillante parla da solo e quindi saremmo davvero vicinissimi ai fiori di arancio, che si terrebbero ovviamente subito dopo la nascita della loro prima figlia.

Matrimonio vip in arrivo: lei si fa vedere con un anello

Dunque, soffermandoci sui dettagli di quanto successo e sull’ipotesi che questo matrimonio vip sia dietro l’angolo, la conduttrice televisiva si è concessa un momento di grande relax a Forte dei Marmi insieme ad alcuni suoi amici. Non c’era il suo partner, che invece si trovava ad Ibiza. Tutti hanno messo gli occhi non soltanto sul suo bellissimo bikini, che ha messo in evidenza ancora di più il suo pancione dopo 7 mesi di gravidanza, ma anche il meraviglioso anello ricoperto di brillanti.

Ad essere prossima alle nozze sarebbe la bellissima giornalista Diletta Leotta, che avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio da Loris Karius, il calciatore che l’ha fatta innamorare. Il settimanale Chi ha scritto: “Diletta Leotta, bellissima sirena premaman al settimo mese di gravidanza, mostra a Forte dei Marmi tutta la bellezza della sua dolce attesa e attende l’arrivo del suo amore Loris Karius mostrando un enorme anello di brillanti: è la promessa di matrimonio?“. E sembrerebbe proprio così.

Diletta Leotta lavora a Dazn dal 2018 e dal 2019 è protagonista con Diletta Gol in campo e Linea Diletta. Mentre dall’anno scorso anche di Day Off sulla stessa piattaforma. Nel 2020 è anche stata co-conduttrice del Festival di Sanremo. Karius è attualmente un portiere del Newcastle ed è noto per aver giocato anche con la maglia del Liverpool.