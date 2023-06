Finalmente c’è la data del matrimonio: l’ex Amici sposerà il suo compagno il prossimo 7 settembre, si legge sul Corriere della Sera. Una data non casuale perché proprio in quel giorno cade il compleanno del suo papà, venuto a mancare nel 2020 per via del Covid. Una scelta, questa, che significa renderlo in un certo senso partecipe di questo momento tanto importante della sua vita. Solo oggi, tempo dopo la proposta di nozze che il cantante ha rivolto al compagno 32enne di Castelvetrano nel giorno del suo compleanno, viene resa nota la data dell’unione civile.

Unione civile che sarà celebrata a Roma, città vista come un punto di incontro per i parenti di Luigi che arriveranno dalla Sicilia e per quelli di Valerio Scanu, che invece vivono in Sardegna. I testimoni saranno i fratelli di entrambi (Fabio, per Luigi, e Alessandro, per Valerio) con le migliori amiche (Valentina, per Scanu, e Raffaella, per Calcara). E così il 7 settembre 2023 l’ex Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che si sposa.

L’ex Amici si sposa: ufficializzata la data del matrimonio

Le nozze tra Valerio Scanu e Luigi Calcara arrivano a 3 da quando si sono conosciuti su Instagram, quando l’ingegnere aveva commentato una foto del cantante sui social. Il giorno stesso si erano incontrati e così è iniziata la loro relazione che adesso li porta al matrimonio.

Al momento vivono distanti per motivi lavorativi: il cantante ai Castelli Romani, il suo compagno che è docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza a Roma, appunto. Si vedono nel fine settimana. Legatissimo al papà, Valerio Scanu aveva raccontato al Corriere di quando gli aveva parlato della sua omosessualità.

“Il mattino dopo averglielo detto mio padre doveva riaccompagnare all’aeroporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: ‘Non faccia così, tante coppie gay vivono felici’. E lui: ‘Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi’”.