“Ci siamo preparati al peggio”. Madonna, il racconto choc dei familiari. La famosa pop star è stata ricoverata a New York dopo una gravissima infezione batterica. Le sue condizioni sono state molto gravi all’inizio tanto che i suoi parenti più stretti hanno creduto che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbero visto viva la donna. A parlarne è proprio un familiare della Ciccone. L’uomo, ha deciso di sfogarsi con il Daily Mail e di raccontare quei tragici momenti prima del ricovero, quando tutti hanno pensato che non ce l’avrebbe fatta.

“Le sue condizioni – dice – erano così gravi che ci eravamo anche preparati al peggio. Questo scioccante crollo spero sia stato un campanello d’allarme per Madonna, che crede di essere invincibile e si è impegnata fin troppo per prepararsi al suo tour mondiale. Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e davvero per un momento avevamo pensato che non ce l’avrebbe fatta”.





E ancora: “Ecco perché è stato tenuto tutto segreto fino a ieri. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione. Quando le condizioni sono migliorate si è deciso di parlare con il pubblico. Tutti i membri della famiglia si sono riuniti per questo. Spero sia servito a ricordarle che adesso ha bisogno di prendersi cura di se stessa”.

Poi l’uomo racconta: “Questa per lei deve essere come una scossa. Non sta vivendo una vita così sana come dovrebbe essere alla sua età, e negli ultimi due mesi è peggiorata. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è. Crede anche di essere invincibile. Lavorava così tante ore alle prove di questo tour e non può chiedere troppo dal suo corpo. Ha fatto impazzire tutti con il suo perfezionismo”.

Madonna vogliamo vederti sul palco, non in ospedale. Non fare brutti scherzi. pic.twitter.com/W16IJ0cUUk — Davide (@Pradaide) June 28, 2023

E conclude il familiare di Madonna: “Adesso il tour è in secondo piano e a nessuno intorno a lei è permesso anche solo menzionare le prove o qualsiasi cosa relativa al lavoro. Noi familiari abbiamo paura che lei metterà la sua carriera e la sua fama prima della sua salute fino al giorno in cui morirà”. Non si sa bene che tipo di parentela abbia quest’uomo, la cui identità è rimasta celata.

