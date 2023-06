Madonna, come sta la regina del pop dopo il ricovero d’urgenza. Sono ore di grande tensione per tutti i fan della popstar americana. All’anagrafe Madonna Louise Veronica Ciccone, è stata ricoverata d’urgenza a causa di una brutta infezione batterica. La cantante si trova in queste ore nel reparto di terapia intensiva, intubata, ma ancora la prognosi resta riservata. Solo in queste ore, dopo che la notizia è stata divulgata, spuntano alcuni dettagli da alcune fonti vicine all’artista di origini italiane. Sembra infatti che la donna si sia sentita male il 24 giugno e che soltanto adesso la news globale sia stata divulgata.

PageSix fa poi sapere che Madonna sabato sarebbe stata trovata incosciente e ricoverata immediatamente in terapia intensiva. Da quello che però scrivere sempre la rivista sopracitata, la Regina del Pop sembrerebbe star meglio. Gli stessi dicono che la donna si trovi in una normale stanza d’ospedale insieme alla figlia Lourdes Maria. Sembra che la Ciccone quindi non si trovi più nel reparto di terapia intensiva e che soprattutto non sia attaccata a un respiratore, almeno non più.





Da quello che poi fanno sapere le fonti vicine alla cantante, sembra che la donna sia intenzionata a riprendersi il prima possibile per non dover cancellare il Celebration Tour, che con molta probabilità verrà posticipato. Una fonte ha raccontato: “È stata trovata incosciente e trasportata d’urgenza in un ospedale di New York City. Posso dire che è stata intubata per almeno una notte prima di rimuovere il tubo e ora è vigile e si sta riprendendo”.

E ancora: “Sua figlia Lourdes Leon è stata al suo fianco durante tutto il calvario. La Regina del Pop ora è fuori dalla terapia intensiva ed è in una normale stanza in ospedale. È ancora sotto cure mediche. Madonna non vuole cancellare il suo tour. Si stava divertendo molto durante le prove e vuole tornare a farlo quando sarà pronta. Provava per 12 ore al giorno. Si era rimessa al lavoro in maniera seria ed era determinata”.

“I injected myself with Moderna poison two times” pic.twitter.com/YjKAtSzUae — Concerned Citizen (@cotupacs) June 29, 2023

Poi conclude la stessa fonte: “Posso confermare davvero che lei intende riprendere in mano tutto. Il suo team però non vuole spingerla o forzarla. Quelli che lavorano nell’edificio dove lei ha provato per settimane hanno scoperto del ricovero dai media, non ne sapevano nulla, anche perché non erano previste prove lo scorso weekend quindi non si sono allarmati quando non l’hanno vista”.

