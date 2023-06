Estate tempo di concerti, ma quello che sta avvenendo recentemente ha dell’incredibile. Sarà il caldo, ma gli ultimi episodi avvenuti durante i live di diverse star ha dell’assurdo. L’ultimo riguarda Pink che mentre stava cantando si è vista lanciare un sacchetto, poi la scoperta choc. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato delle gaffe di Giuliano Sangiorgi e Elodie all’evento Italia Loves Romagna, ma quello era niente.

Pochi giorni fa l’artista Bebe Rexha ha portato il suo tour ‘Best Fun Night of My Life‘ a New York. Ebbene proprio verso la fine del concerto un fan le ha lanciato un telefono in pieno volto. La cantante è dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale e i medici le hanno dovuto applicare tre punti di sutura. Ava Max, invece, s trovava sul palco dutante uno show a Los Angeles quando un fan è salito e l’ha aggredita schiaffeggiandola e ferendola ad un occhio. Ma il festival dell’assurdo non è mica finito: sentite cosa è successo durante lo show di Pink.

Leggi anche: “Tutta Italia ha sentito”. Italia Loves Romagna, Giuliano Sangiorgi: figuraccia senza precedenti





Il concerto di Pink e l’assurdo gesto del fan

Forse questo è l’episodio più assurdo che si sia visto durante un concerto. La popstar Pink si stava esibendo nell’ultima data londinese del suo Summer Carnival Tour. La cantante si stava esibendo con il pezzo “Just Like A Pill” quando qualcuno tra la folla le ha lanciato un oggetto insolito. L’artista lo ha raccolto e con grande stupore ha capito cosa conteneva quel sacchetto.

Pink, una volta preso il sacchetto in mano, ha capito: lì dentro c’erano le ceneri di qualcuno. Dopo un attimo di smarrimento e stupore ha chiesto al fan: “Ma questa è tua madre? Onestamente non so come prendere questa cosa”.

SOMEONE THREW A PHONE AT BEBE REXHA’S FACE???? pic.twitter.com/Zw2Ab7wfea — cameron (@cambeserious) June 19, 2023

Ava Max gets slapped by a fan while performing on stage.



pic.twitter.com/OdRpLtnWht — Pop Tingz (@ThePopTingz) June 21, 2023

P!nk is left shocked as fan throws mother’s ashes on-stage: “Step too far” pic.twitter.com/ildzAYuF8s — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2023

Subito dopo Pink ha delicatamente posato il sacchetto con le ceneri della povera donna sul bordo del palco. Ma la domanda è: fin dove può arrivare il legame tra un fan e la sua star preferita? Ed è davvero solo colpa del caldo o c’è qualcos’altro? Ah, dilemmi di questa pazza estate 2023…

“Se n’è andato”. Grave lutto per Fabri Fibra, il cantante chiuso nel suo silenzio