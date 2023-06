Italia Loves Romagna, gaffe in diretta tv. Non si fa che parlare del grande successo che ha conseguito l’iniziativa. Ben 18 artisti, cantanti, conduttori e attori del panorama artistico italiano tutti uniti per dare voce all’evento a sostegno delle cittadine romagnole duramente colpite dall’alluvione. Ma nel corso della diretta tv non sono di certo mancati momenti esilaranti. Dalle imperfezioni dell’audio ampiamente discusso sui social, al discorso di Laura Pausini che ha diviso il pubblico. Poi anche la gaffe del frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, che di certo non poteva che cadere nel mirino dei commenti.

Gaffe di Giuliano Sangiorgi a Italia Loves Romagna. Una conduzione che ha saputo portare avanti lo spettacolo egregiamente, quella composta da Amadeus, Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. Ma nel corso della serata andata in onda su Rai 1 non sono di certo mancati i momenti che passeranno alla storia. La gaffe del frontman dei Negramaro è stata epica e infatti all’indomani dall’iniziativa benefica a sostegno della regione Romagna duramente colpita dall’alluvione, tutti non fanno che parlarne.

Leggi anche: “Ma l’ha detto davvero?”. Italia Loves Romagna, Laura Pausini: critiche dopo il discorso





Gaffe di Giuliano Sangiorgi a Italia Loves Romagna: lo hanno sentito tutti

“Fate sentire tutto l’amore per le Marche“, ebbene si, avete sentito bene, anzi, anche il pubblico presente ha sentito bene. Il cantante ha avuto un attimo di confusione. Il popolo web, dal canto suo, non poteva che prendere la frase e farla diventare un tormentone. Un momento che di certo resterà impresso nella memoria di molti. Ma a proposito della band italiana, di recente Giuliano Sangiorgi ha voluto spendere alcune considerazioni dopo la tappa a Servigliano.

“Anche sotto l’acqua è stata un’esperienza magica. Siamo andati avanti, galvanizzati dal pubblico che non se ne è andato e con noi ha retto fino alla fine. Abbiamo dato il massimo, perché potessero essere tutti felici e fortunati. Quando venti anni fa siamo arrivati sulla scena musicale italiana, abbiamo scardinato qualcosa e creato una nuova scia”.

“Oggi, in tempo di social, si direbbe che abbiamo spaccato. Abbiamo raccontato e fatto tutto, in tempi in cui era più difficile fare, comunicare. E finché avremo voglia di dire e soprattutto di dire cose interessanti, andremo avanti, perché l’importante è avere sempre gli occhi della tigre, quelli che bruciano“, chiosa Giuliano.