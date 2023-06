Italia Loves Romagna, cosa è successo a Laura Pausini. Una platea di 40mila spettatori al Rcf Arena di Campovolo e tanta musica, balli e interviste. L’evento promosso a scopo di beneficienza è stato un successo, al di là di alcune proteste riversate sui social in merito alla cattiva qualità dell’audio. Ma non sarebbe stato solo questo il caso ad attirare l’attenzione di tutto. Riflettori accesi anche su Laura Pausini, che nel corso della serata si è trovata protagonista indiscussa di un momento che sta facendo ancora parlare.

Laura Pausini divide il pubblico a metà, il discorso non piace a tutti. Sul palcoscenico si sono alternati ben 18 artisti, ma anche volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, tra conduttori e attori. Senza dimenticare le interviste nel dietro le quinte a rappresentanti delle istituzioni, ai cittadini romagnoli duramente segnati dall’alluvione e ai volontari della Protezione Civile. Ma un momento in particolare, al di là della buona riuscita dell’evento, avrebbe sollevato non poche polemiche.

Tra gli artisti presenti anche la cantante romagnola Laura Pausini, che una volta salita sul palcoscenico ha parlato davanti alla numerosissima platea desiderosa di ascoltare le sue parole. “Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi”, ha detto commossa la cantante.

E ancora: “Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato”. Dopo l’appello rivolto alla platea e alla sua splendida terra colpita duramente dall’alluvione, Laura Pausini ha aggiunto: “Io sono nata qui, non posso dare molto, ma voglio essere presente, con voi, perché io sono di voi, da sempre”, ha proseguito per poi aggiungere: “Questo coraggio che mi avete dato per girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c*lo, perché quando hai una possibilità devi andarla a prendere e questo a me lo ha insegnato la mia terra”.

Un discorso sicuramente dal forte impatto quello di Laura, che però ha decisamente diviso a metà l’opinione pubblica. Infatti se da un lato molti utenti ne hanno apprezzato l’efficacia emotiva e coinvolta, dall’altro c’è chi ha sottolineato quanto i toni potessero essere esagerati e teatrali. Resta il fatto che Laura Pausini l’amore per la sua terra non lo ha mai tenuto nascosto e quando è arrivato il momento di dimostrarlo è stata tra le prime a provarlo con i fatti concreti.