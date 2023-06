E si torna a parlare di Antonino Spinalbese. Solo pochi giorni fa l’hairstylist, ex GF Vip 7 e soprattutto ex di Belen Rodriguez ha infiammato il gossip con Carolina Stramare. Dopo diverse paparazzate con l’ex Miss Italia, ha infatti postato sul suo profilo Instagram la prima foto insieme: uno scatto in bianco e nero, dove lei posa con un costume da bagno nero e lui a petto nudo con un asciugamano intorno alla vita. La foto è rimasta online per pochi minuti, ma il tempo necessario per fare uno screenshot, e poi rimossa. Perché ha cancellato la foto? È stato un errore o forse è stato sommerso dagli insulti da parte dei ‘gintonic’ la fandom che tifava per lui e Ginevra Lamborghini?

Già, Ginevra. Con la sorella di Elettra Lamborghini c’è stata una gran complicità nella Casa di Cinecittà. Tutti speravano in qualcosa di più, una volta fuori dal reality di Alfonso Signorini ma alla fine non è successo niente. Ora invece ecco una nuova paparazzata, ovviamente con una vip, all’evento organizzato dal settimanale Chi. E alla serata Al CHIaro di luna c’era anche l’ex concorrente del GF Vip 7, per la cronaca. Chissà cosa avrà detto o pensato alla vista di Antonino Spinalbese con la famosa.

Antonino Spinalbese e la naufraga dell’Isola dei Famosi

All’evento Antonino Spinalbese è stato beccato con Helena Prestes, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. E qui c’è da fare un passo indietro: i due si sono frequentati tempo fa, prima dell’ingresso di lui al reality di Canale 5. Non era evidentemente andata a finire bene visto che il 28enne ha varcato la porta rossa da single. Perché hanno interrotto la loro frequentazione?

Ospite al GF Vip Party, Helena Prestes lo scorso ottobre ha ammesso: “Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci. Questo dal primo giorno che ci siamo visti. Era davvero impossibile star tranquilli”. E ancora, sempre su Antonino Spinalbese: “Lui ha una figlia con Belen Rodriguez e giustamente deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci’”.

“Non potevamo davvero fare nulla senza essere visti. Io ho lasciato molto tempo libero per lui, ma era comunque troppo complicato. Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al GF Vip, è molto focalizzato su sua figlia. Secondo me è così concentrato sulla piccola che è il suo unico amore adesso. Quindi non penso che lo vedremo fidanzarsi nel reality”. Non aveva torto. Ma ora lei e Antonino Spinalbese si sono rivisti…