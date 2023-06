Bufera totale su Antonino Spinalbese, dopo che ha fatto un regalo speciale alla figlia Luna Marì. C’è chi ha posto l’accento sul bellissimo gesto dell’ex partner di Belen Rodriguez e chi invece ha puntato subito il dito contro di lui perché non avrebbe avuto un comportamento adeguato con la bambina. Lui per ora non ha reagito davanti a queste critiche, ma non è da escludere a priori che possa replicare a stretto giro di posta sui social network.

La bambina ha appena 2 anni, ma è già sicuramente una delle più felici del mondo grazie a ciò che ha fatto Antonino Spinalbese. Il papà le ha fatto un regalo meraviglioso e la figlia Luna Marì è apparsa davvero soddisfatta. Ma secondo i contestatori, lui avrebbe dovuto darle maggiori spiegazioni per evitare che potesse fare qualcosa di sbagliato. L’ex concorrente del GF Vip non si sarebbe probabilmente mai aspettato questi attacchi.

Antonino Spinalbese, polemiche dopo il regalo alla figlia Luna Marì

Entrando nei particolari, Antonino Spinalbese ha voluto sorprendere la piccola con un regalo che tutti i bambini gradiscono. Luna Marì è sembrata essere molto contenta, ma il web ha invece criticato l’ex di Belen, che avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Gli hater sono sempre dietro l’angolo e chi pensava che potesse ricevere solamente dei complimenti è rimasto molto deluso. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto.

A Luna Marì è stato donato dal padre un fantastico cucciolo di cane e Spinalbese ha pubblicato diverse foto di questo primo incontro, oltre ad un filmato. Ma alcuni suoi follower hanno protestato, come riferito dal sito Leggo: “Non può strapazzarlo così“, “Occhio Antonino, che ai cani non piace essere strapazzati. Poi reagiscono come solo loro sanno fare”, “Non è un peluche“. E ancora: “Perché prendere quella razza? Invece di prenderlo in un canile, se non sono di razza non li si vuole”.

Ma ciò che è importante è che Luna Marì sia al settimo cielo. Certamente anche Belen avrà accettato di buon grado questo regalo di Antonino Spinalbese, che sarà stato condiviso dalla showgirl argentina, la quale è attualmente impegnata nuovamente con Stefano De Martino.