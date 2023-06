Lutto nel mondo della tv, è morta Paula Moulton, la star di Britain’s Got Talent. La donna aveva 52 anni ed era stata resa celebre dal noto programma televisivo inglese. Fede la sua prima uscita pubblica nel 2012 insieme al gruppo “Strictly Wheels”, arrivato in semifinale. Da allora la donna in carrozzina era diventa una piccola star per via della sua simpatia innata. A renderlo noto è l’account social dell’organizzazione che scrive: “Siamo devastati nell’annunciare l’improvvisa scomparsa della nostra co-fondatrice Paula. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento estremamente triste”.

>> “L’hanno trovata così”. Madonna in terapia intensiva dopo il ricovero d’urgenza, rivelazioni choc

Scrivono ancora: “L’eredità di Paula vivrà sempre nei nostri ricordi grazie alla sua gioia assoluta per la danza”. Per il momento non si sa bene cosa sia capitato alla donna, che però non stava bene. Come aveva lei stesso raccontato, Paula Moulton stava combattendo contro il superbatterio MRSA, contratto nel 1995 dopo una polmonite. La donna ha raccontato che l’infezione le aveva provocato dei danni al bacino, alla colonna vertebrale inferiore e ad entrambi ai femori.





Lutto nel mondo della tv, è morta Paula Moulton

Nel 2012 Paula Moulton aveva raccontanto: “Ho danni ai nervi. Riesco a stare in piedi ma non a camminare e uso stecche per le gambe quando sto in piedi. È stato 17 anni fa quando mi sono ammalata di MRSA. Avrebbe dovuto uccidermi perché avevo la setticemia. Sono fortunata ad essere viva”.

E ancora. “Quando mi hanno detto che sarei stata su una sedia a rotelle è stato un sollievo perché cadevo ed ero così esausta. All’inizio riuscivo ad alzarmi con le stampelle, ma il danno era tale che l’unica opzione era usare una sedia a tempo pieno”. Paula Moulton e il suo compagno di avventura Gary, avevano fatto sognare tutti con la loro performance a Britain’s Got Talent.

Britain's Got Talent star Paula Moulton dies after battling MRSA Last Moments

To learn more about this Click the link below 👇 https://t.co/z0gZHEv0Aw pic.twitter.com/eqUhwLED5X — DXB MEDIA (@wizy_mos) June 28, 2023

Si erano cimentati in una danza di coppia, un passo a due latino anche se in carrozzina e avevano fatto impazzire il pubblico e i giudici. Come abbiamo detto alla fine erano arrivati in semifinale, ma la sua simpatia l’aveva fatta diventare molto celebre. Poco dopo, nel 2018, Paula e Gary si sono classificati all’ottavo posto al mondo nel Latin. Ora però la triste notizia che lascia il mondo della danza senza parole.

Leggi anche: “Alfonso, allora è vero!”. GF Vip, tutto nero su bianco: Signorini brinda (e il pubblico fa festa)