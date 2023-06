“Alfonso, allora è vero!”. GF Vip, tutto nero su bianco: Signorini brinda (e il pubblico fa festa)

GF Vip 8, giornate lunghissime per Alfonso Signorini alle prese con la preparazione della nuova edizione del programma. Davvero tanta carne al fuoco è una notizia che ora è ufficiale. In queste ore stanno facendo discutere le parole dell’ex Martina Nasoni, entra nella casa del gf vip per tentare di riallacciare i rapporti con il suo ex Daniele Dal Moro. Martina ha parlato della vincitrice Nikita: “l’ho vista l’altro giorno alla sua mostra d’arte, solo che purtroppo sono potuta rimanere veramente poco perché avevo altri impegni, quindi ho fatto una ‘toccata e fuga’”.

“Da lontano ho visto anche Sarah, volevo salutarla ma era una situazione un po’ particolare. Sono arrivata proprio nel momento in cui stavano proiettando Nikita in tour quindi era tutto buio nella sala, sembrava di stare al cinema. Quindi io l’ho vista ma lei non ha visto me. E ripeto, avevo altri impegni quindi purtroppo ho dovuto fare le cose molto di corsa”.





GF Vip 8, la nuova edizione inizierà il 18 settembre

Poi di Antonella Fiordelisi: “Antonella, a parte averla vista una volta, dopodiché non c’è stato mai più niente quindi…né un incontro, né un messaggio. Io e Andrea amici? Lui è il mio uomo! Scherzo, lo vedrò molto presto e l’ho sentito ieri…l’altro ieri, non ricordo. Mi ha chiamato…Sta in giro lui, al mare…Bella vita”. Chiacchiere, pettegolezzi e battute.

In poche parole: il Grande Fratello. Tra tanti gossip e rumor intanto, una certezza è arrivata. La rivela Novella 2000 che, citando Tvblog scrive: “I fan nel mentre si stanno già chiedendo quando inizia il Grande Fratello Vip 8 e adesso a rispondere a questa domanda ci ha pensato TvBlog. Il noto portale infatti ha rivelato la data di inizio della nuova edizione”.

“Edizione che sembrerebbe essere fissata a lunedì 18 settembre. Attualmente non è ancora chiaro quanto durerà stavolta il programma e quanti saranno gli appuntamenti settimanali. Tuttavia nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito”.