“I medici hanno deciso”. Madonna, la notizia dall’ospedale arriva dopo il ricovero in terapia intensiva

Arrivano importanti aggiornamenti su Madonna, che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan dopo la bruttissima notizia del suo ricovero in terapia intensiva, in seguito ad una infezione batterica. Ora si è scoperto qualcosa in più sulle sue condizioni di salute, anche perché coloro che amano la popstar erano in trepidante attesa e volevano decisamente sapere qualcosa in più. Finora a parlare era stato il suo manager, Guy Oseary, che aveva avuto il difficile compito di rivelare cosa fosse successo.

Infatti, in riferimento a quanto accaduto a Madonna con il trasferimento urgente in ospedale e nel reparto di terapia intensiva, l’agente si era soffermato così sulle condizioni di salute della cantante: “Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa”.

Madonna e il ricovero in terapia intensiva, quali sono le sue attuali condizioni

Poi Oseary aveva riferito ancora: “In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”. Sembra che nelle ore successive al malore di Madonna, che per colpa di questa infezione batterica era stata costretta al ricovero in terapia intensiva, i figli temessero che le condizioni di salute della madre potessero degenerare fino all’esito peggiore.

Ma ora la CNN e la BBC hanno contattato alcune fonti vicine a Madonna che hanno dato una comunicazione importantissima. La popstar ha ricevuto le dimissioni dall’ospedale ed è stata caricata a bordo di un’ambulanza privata per il suo trasferimento all’interno dell’abitazione di New York. Ormai il peggio è stato superato, infatti è anche stato affermato da queste persone: “Si sente meglio dopo una degenza in terapia intensiva, è fuori pericolo“. Un bel sospiro di sollievo per i figli e i suoi innumerevoli ammiratori.

Madonna ha in totale sei figli, anche se quattro di loro sono arrivati tramite adozione. La primogenita è Lourdes Maria, concepita con Carlos Leon; poi è nato Rocco John dal legame con Guy Ritchie e in seguito ha adottato David Banda. Infine, ha adottato Mercy-James e le gemelle Stella ed Estere Mwale.