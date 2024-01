“Mi vuoi sposare?”. Proposta pazzesca al concerto di Laura Pausini. È successo durante il famosissimo e sempre pieno tour mondiale della cantante romagnola. E chiaramente Laura, come spesso fa, ha reso indimenticabile una delle sue date a Milano. La famosa artista infatti, ha fatto una sorpresa a tutto il pubblico e non solo, aiutando un fan a fare una proposta di matrimonio al suo partner. La Pausini ha invitato la coppia sul palco e ha dedicato loro una canzone.

Il tour mondiale di Laura Pausini, che ha attraversato l’Italia da nord a sud nelle ultime settimane, si è concluso con la tappa italiana. Ora, la cantante si prepara a conquistare l’Europa, l’America Latina e l’America del Nord con una serie di concerti che si protrarranno fino ad aprile. Il tour segue la pubblicazione del suo nuovo album, “Anime Parallele“, che ha recentemente vinto il Disco d’Oro.





“Mi vuoi sposare?”. Proposta choc al concerto di Laura Pausini

Durante uno dei concerti a Milano, Laura ha notato un cartellone di un fan che chiedeva il suo aiuto per fare una proposta di matrimonio al suo fidanzato. Dopo aver letto il messaggio, Laura ha invitato i due sul palco, creando un momento carico di emozioni. Ha cantato “Casomai”, una canzone non prevista in scaletta, dedicandola alla coppia.

Uno dei due si è quindi inginocchiato e ha fatto la proposta al suo partner, che ha risposto con un emozionato “sì”. Il video di questo momento ha rapidamente fatto il giro dei social media, commuovendo molti utenti. Mentre si prepara per la prima data del tour europeo, che toccherà le principali città del continente, da Madrid a Barcellona, passando per Stoccarda e Parigi.

Laura si prepara anche per i concerti in America, molti dei quali sono già tutto esaurito. Insomma, si prospetta un tour davvero intenso per la cantante romagnola che ha un grande rapporto con i suoi fan. E chissà cosa accadrà in America Latina e in tutti gli altri posti del tour, se queste sono le premesse, ne vedremo delle belle!

