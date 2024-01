Riccardo Fogli ricoverato e operato. Il cantante e bassista, noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 (ritornando come quinto componente tra il 2015 e il 2016 e dal 2023) nonché per aver vinto il 32º Festival di Sanremo e la prima edizione del reality show Music Farm, reduce dalla tournée con i Pooh, si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nelle scorse ore Riccardo Fogli ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. L’artista ha scelto Instagram per rassicurare tutti sul buon esito dell’operazione pubblicando una foto dalla barella dell’ospedale.

Riccardo Fogli operato alla mano, la foto su Instagram

Lo scorso 3 gennaio Riccardo Fogli ha salutato il suo pubblico in occasione dell’ultimo concerto del tour dei Pooh, gruppo in cui è tornato dopo anni di carriera solista. Il cantante è stato uno dei componenti della famosa band dal 1966 al 1973 ed è tornato lo scorso anno. Durante l’ultimo concerto a Pescara il cantante ha dato appuntamento ai suoi fan al 2024 per poi tornare sui social con la foto dall’ospedale.

Nel post condiviso su Instagram, però, non aveva accennato niente dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposto negli scorsi giorni. I suoi fan si sono chiesti cosa fosse successo e dopo aver pubblicato la foto tra le Instagram story ne ha pubblicata un’altra nella quale ha tranquillizzato i fan spiegando di aver avuto un intervento al tendine della mano.

“L’intervento è andato benissimo”, ha scritto l’ex frontman e bassista dei Pooh che sulla sua pagina Instagram ha informato i fan di stare bene dopo che è stato sottoposto a un “piccolo intervento al tendine della mano”. Riccardo Fogli ha pubblicato una sua foto in barella, nei corridoi dell’ospedale, mentre sorrideva: “Intervento andato benissimo”, ha scritto il cantante a corredo dell’immagine.