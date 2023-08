Vediamo un po’ se oggi qualcuno di voi riesce a riconoscere il nostro personaggio misterioso. Quella che vedete è la foto da bambino di uno dei vip – e che vip – più popolari di oggi. Stiamo parlando di uno che soprattutto in Italia sta avendo un successo strepitoso. Quando si presenta alle folle neppure le sue guardie del corpo riescono a trattenere l’entusiasmo delle sue fan e così capita spesso che ci siano tafferugli e cose di questo tipo.

Insomma la gente, specialmente le donne, impazziscono letteralmente quando lo vedono. E presto, quando vi sveleremo il nome, capirete il perché. Vi diamo qualche indizio: la sua attività principale è la recitazione, ma sarebbe dannatamente riduttivo considerarlo soltanto un semplice attore. Ha studiato Giurisprudenza e per un periodo della sua vita ha lavorato come avvocato. Parla cinque lingue, compreso l’italiano, ma italiano non è. Allora? Ci siete?

Leggi anche: “È finita”. UeD, è un’estate nera: lasciati. La coppia aveva lasciato lo studio tra gli applausi





Il sorriso e gli occhi da bambino della star di oggi: ecco il suo nome

È nato a Istanbul nel 1980 da padre di origini albanesi-kosovare e madre albanese-macedone. Dome ricorda DonnaPop si è laureato nel 2012 all’università Yedipete presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Poi ha lavorato per circa sei mesi in uno studio legale, ma ha capito presto che quella non era la sua strada. Così ha iniziato nel 2014 a studiare recitazione e nel giro di qualche anno è diventato una star a livello mondiale.ino alle sue inclinazioni.

Ancora non avete capito? Ma è chiaro, quel bambino in foto è Can Yaman! Parliamo del protagonista della serie tv “Bitter Sweet“, il cui titolo originario era Dolunay, cioè Luna piena. Lì era Ferit la cui storia con Nazli è al centro di intrighi, litigi e incomprensioni e poi il triangolo d’amore tra Fatoş, Engin e Tarik, e tanto altro. Altri clamorosi successi sono stati Daydreamer e Mr Wrong. Recentemnete Can compare al fianco di Francesca Chillemi in “Viola come il mare“.

Come detto Can Yaman parla ben cinque lingue. Oltre alla sua lingua madre, il turco, l’attore mastica l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, imparato durante la pandemia da Covid-19 per poter comunicare direttamente con le sue fan, e l’italiano. L’Italiano lo ha imparato frequentando a Istanbul il liceo italiano. E già lì tutti si erano resi conto di avere a che fare con un ragazzo particolarmente promettente. La carriera e i successi da attore lo hanno confermato in pieno.

“Ma cosa ti viene in mente?”. Jovanotti, tutti notano cosa succede durante la colazione: “Ecco cosa metto nel caffè”