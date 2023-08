La colazione del campione? Non proprio, la colazione di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Si sta facendo un gran parlare in queste ore di una soleggiata domenica agostana di cosa mette nel caffè il cantante e artista nostrano reduce da un delicato intervento chirurgico. Jovanotti ha fatto spaventare i suoi numerosi fan dopo un brutto incidente in bici avvenuto nella Repubblica Dominicana. Dopo l’operazione a Santo Domingo è rientrato in Italia e oggi stupisce tutti con un dettaglio che fa discutere.

Questione di gusti, dice lui. E noi aggiungiamo “De gustibus non est disputandum”, un po’ di latino non fa mai male, specialmente al mattino a mente fresca. Sicuramente meglio una lezioncina di latino piuttosto che quello che fa Jovanotti con il suo caffè, o no? Giudicate voi stessi. Tra un attimo vi sveliamo cosa mette nella tazza l’autore di tanti pezzi che ci fanno ballare e divertire da decenni ormai.

Il video tutorial con la colazione ‘speciale’ di Jovanotti

“Stamattina a colazione un grande tutorial – spiega Jova seduto ad un tavolo, bandana sulla testa e solito sorriso ad accompagnare i prevedibili mugugni di fronte a quello che combina – Caffè… burro… un pezzettino di burro, anche due“. Il cantante lo fa vedere bene il cucchiaino con il burro, che non si dica che imbroglia. Prende e infila due cucchiaini di burro nella tazza piena di caffè fumante…

Se non ci credete potete guardare voi stessi il video pubblicato su TikTok che in poco tempo ha ricevuto una miriade di commenti: “Oh, a me piace – aggiunge ridendo Jovanotti – tutti i gusti son gusti disse quello che succhiava i calzini. Il caffè col burro fa bene. Poi, dà energia di prima mattina. Oggi ce n’è bisogno, altro giorno di fisio…”. L’artista fa evidentemente riferimetno alla riabilitazione che deve fare per tornare in forma dopo l’incidente e l’operazione.

Queste alcune delle riflessioni dei tanti che hanno commentato il video: “Metti anche un’acciuga, col burro ci sta bene“, scrive un utente. “Per favore fate capire a quest’uomo che è ricco” scherza un altro. E poi ancora “io ci metto i glicini fritti”, “Caffè, burro, un pizzico di sale, due pizzichi di pepe, caviale del Volga e… e… CHAMPAGNE!”.

