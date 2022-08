Immagini meravigliose durante il Jova Beach Party di Jovanotti. Nel corso dell’evento, avuto luogo nella città di Vasto, un vip ha deciso di fare una proposta alla sua fidanzata, che a breve diventerà sua moglie. La risposta della ragazza è stata positiva, infatti ha urlato sì davanti a circa 20mila persone presenti. L’evento è stato organizzato con la complicità dello stesso cantante, che ha concesso loro il palco. Dunque, Giulio Ciccone si unirà in matrimonio con la sua dolce metà Annabruna, che ama alla follia.

Al Jova Beach Party Giulio Ciccone si è messo in ginocchio e ha fatto la proposta e quindi chiesto la mano alla partner. Non è ancora possibile stabilire con esattezza la data del matrimonio, ma una cosa è sicura: lei non dimenticherà mai questo momento, visto che il video è diventato virale ed è stato visto da migliaia di utenti. Anche la giovane comunque non è proprio una sconosciuta, infatti ha lavorato anche in televisione oltre che nel mondo della moda. Tanta la commozione da parte dei due protagonisti. (Leggi anche “Vita mia”. Il sì della coppia italiana vip tra sorrisi e lacrime di gioia. “Ti aspettavo da sempre”)





Jova Beach Party, Giulio Ciccone fa la proposta di matrimonio

Commozione a non finire anche per il pubblico, che non si aspettava di doversi emozionare così tanto al Jova Beach Party. Spazio dunque non solo alla straordinaria musica di Jovanotti, ma anche a Giulio Ciccone e alla sua proposta di matrimonio ad Annabruna Di Iorio. Quando si è inginocchiato, in sottofondo era presente la canzone Serenata Rap e poi l’artista ha dato il microfono alla giovane. Quest’ultima lo ha preso e immediatamente ha risposto sì, generando un boato di felicità in spiaggia.

Sul profilo Instagram ufficiale del ciclista Giulio Ciccone sono state pubblicate diverse immagini, inerenti la proposta di matrimonio. E lo sportivo ha scritto: “Lei ha detto sì. Grazie Jovanotti, una figata pazzesca”. Ciccone, classe 1994 e originario di Chieti, è ciclista di strada in forza al team Trek-Segafredo. Dal 2016 è diventato un professionista e nel corso della sua carriera professionale ha conquistato tre tappe del Giro d’Italia nel 2016, nel 2019 e nel 2022 ed è stato maglia gialla al Tour de France.

La futura moglie di Giulio Ciccone, Annabruna Di Iorio, è una modella nata nel 1995. Ha preso parte a Miss Italia 2017 ed è laureata in scienze politiche all’università di Teramo. Successivamente è entrata a far parte del cast di DonnaAvventura ed è stata in Africa e nell’Oceano Indiano. Inoltre, ha lavorato in veste di inviata nel programma di Davide Mengacci, Ricette all’italiana.

