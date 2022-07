“Vita mia”. Il sì della coppia italiana vip tra sorrisi e lacrime di gioia. “Ti aspettavo da sempre”

Nozze da favola per la coppia di vip italiana. Finalmente anche per loro il fatidico ‘si’ è arrivato, e sarebbe il secondo cestista a promettere amore eterno alla sua amata. Lui romano e campione indiscusso, lei milanese e infleuncer seguitissima. La coppia ha coronato il sogno di una vita.

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello sposi. Una giornata che resterà scritta nella storia della vita di coppia per il cestista romano e la modella e influencer. E anche per la coppia la location non poteva che essere da favola. Un paesaggio da togliere il fiato e l’ingresso in scena della sposa sulle note di Your Song di Elton John. Per il cestista invece Alta Marea di Antonello Venditti.





Stefano Laudoni e Giorgia Crivello sposi. Una cerimonia da favola

Un momento commovente per tutti soprattutto per lo sposo che ha accolto la moglie con un sorriso e un viso segnato da lacrime di gioia. Per Stefano Laudoni e Giorgia Crivello un giorno indimenticabile e una dedica che ha conquistato il cuore dei fan.

“Ci siamo, mancano poche ore al momento più importante della mia vita. È tanto che aspettavo questo giorno meraviglioso e non potevo chiedere donna migliore. L’amore per me è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua felicità come per me la tua. Io per te ci sarò sempre vita mia”, si legge sui social.

Eleganza ma anche semplicità e divertimento, le nozze di Stefano Laudoni e Giorgia Crivello sono state celebrate al cospetto di tanti invitati. Incantevole la sposa in abito tradizionale con strascico. Per lo sposo la scelta è caduta su abito scuro, con cravatta.

“Finalmente sposi”. Matrimonio da sogno per la coppia vip, il sì dopo 2 anni d’amore una figlia