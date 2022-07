“Finalmente sposi”. Matrimonio da sogno per la coppia vip, il sì dopo 2 anni d’amore una figlia

Fiori d’arancio per la coppia. Un matrimonio da favola per il cestista e la giornalista sarda che finalmente hanno potuto coronare il sogno di una vita. Il fatidico ‘si’ arriva dopo un periodo di pausa per una love story che, una volta ripresa in mano, non ha fatto che procedere verso un’orizzonte di maggiore complicità e unione. Ecco di chi stiamo parlando.

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi sposi. Per molti la coppia è conosciutissima, ma per altri potrebbe non esserlo. Scopriamo qualcosa in più di loro. Lo sposo, classe 1988, nasce a Sant’Angelo Lodgiano. Cestista italiano e campione indiscusso della disciplina sportiva, Danilo ha vestito la maglia dei N.Y. Knicks, per poi proseguire la carriare nei Denver Nuggets, L.A. Clippers, Oklahoma C. Thunder, Atlanta Hawks e nei Boston Celtics.





Danilo Gallinari ed Eleonora Boi sposi. La location da favola

Eleonora Boi invece, classe 1986, è una giornalista originaria di Cagliari. Bellezza e bravura che si lasciano apprezzare e che fanno della sposa uno dei volti più seguito sui social. Un record pari a 800mila seguaci. Molti la ricorderanno sulla passerella di Miss Italia, ma Eleonora aveva altri sogni da realizzare e diventa giornalista pubblicista fino ad approdare nello studio di Sport Mediaset.

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi hanno festeggiato le nozze in Sardegna nel Golfo degli Angeli il 22 luglio 2022. Genitori della piccola Anastasia, nata nel dicembre 2020, Danilo ed Eleonora hanno saputo affrontare un momento di crisi. Per le nozze la scelta non poteva che cadere in una location da favola.

La sposa ha indossato un sontuoso abito bianco, caratterizzato da un elegante gioco di ricami in pizzo e reso ancora più elegante da uno strascico. Per lo sposo invece abito tradizionale ed elegante. Danilo Gallinari impeccabile in abito scuro, camicia bianca e papillon. Una galleria di immagini sui social che riescono a parlare da sole e che non necessitano di ulteriori commenti. Cosa aggiungere? Auguri ai neo-sposini.

