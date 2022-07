“13 anni e molta gratitudine”. Elena Santarelli festeggia il figlio Giacomo

Elena Santarelli e papà Bernardo, la dedica per il figlio Giacomo è dolcissima. La coppia di genitori ha voluto rendere grazie all’amore e alla vita in occasione del 13esimo compleanno del figlio Giacomo. Mamma Elena e papà Bernardo Corradi non possono che esprimere tutta la loro gratitudine.

Elena Santarelli, la dedica per il figlio Giacomo commuove. Correva il 2018 quando la lotta contro il cancro è diventata la sua sfida più grande da superare. In occasione del 13esimo complenno per Jack, le parole di mamma e papà non possono che ripercorrere anche quel momento.





Elena Santarelli, la dedica per il figlio Giacomo commuove tutti

“Tredici anni e molta gratitudine”, scrive la showgirl e poi “con amore”, mamma e papà. Insieme a Bernardo Corradi, Elena Santarelli h voluto omaggiare il giorno del compleanno di Giacomo pubblicando un post di coppia su Instagram che non poteva che andare incontro a cascate di cuore dei fan. (Elena Santarelli, il toccante messaggio per tutte le donne).

Un momento di vita delicato quando Giacomo era ancora un bambino, ma alla soglia dei 13 anni, il messaggio di amore di Elena Santarelli riecheggia ancora più forte di prima. Poi la festa prosegue con una cena con la famiglia al completo a Formentera. E la torta ovviamente immancabile ma senza dubbio originale.

Non una torta qualsiasi per il grande giorno, ma una vera e propria montagna di pancake fatti in casa al miele. Parole d’amore e dolcezza a profusione anche per il palato sotto gli occhi di ventimila like raggiunti dal post, tra cui gli auguri delle amiche Costanza Caracciolo, Samantha De Grenet, Alessia Ventura, Alessia Marcuzzi, Melissa Satta.

