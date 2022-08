Clamoroso colpo di scena nel rapporto tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne. Lei è stata tronista nella scorsa stagione del dating show di Maria De Filippi e ha scelto proprio lui come persona con la quale iniziare una relazione sentimentale. Sono passati solamente alcuni mesi dall’uscita insieme dal programma, ma è già arrivata una notizia pazzesca riguardante i diretti interessati. A riferirla è stato l’ex corteggiatore, che ha pubblicato una foto decisamente inequivocabile.

A proposito di Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne, lei aveva descritto così recentemente la sua dolce metà: “Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata. Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono certezze. Ma penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela […] E grazie a Te, perché mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’Amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo momento”.





Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne si sposano

Dunque, la comunicazione più incredibile su Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne è giunto da lui, che attraverso una story pubblicata su Instagram ha confermato la notizia più sensazionale. In questa estate caratterizzata da brutte notizie legate alle coppie vip, loro rappresentano decisamente una bellissima eccezione perché, nonostante sia trascorso poco tempo dalla scelta nella trasmissione Mediaset, hanno già deciso di fare un passo veramente importante.

In una Instagram story postata venerdì 19 agosto, Matteo Farnea ha comunicato qualcosa di grandioso che ha riguardato anche la sua partner Veronica Rimondi. In particolare, l’ex corteggiatore di UeD ha pubblicato le loro mani intrecciate ma fin qui nulla di sorprendente, visto che sono una coppia. Ma sul dito della giovane è stato notato un bellissimo anello e la didascalia breve e intensa scelta dal ragazzo ha fatto tutto il resto. Ebbene sì, i due hanno preso l’importante decisione di unirsi in matrimonio.

Quindi, Veronica Rimondi ha ricevuto la proposta di matrimonio da Matteo Farnea e quest’ultimo ha annunciato: “She said yes”, taggando l’ex tronista, ovvero “Ha detto sì”. Ora non resta altro che aspettare la data ufficiale dei fiori d’arancio, giunti davvero in tempi brevissimi. E chissà se non bruceranno ancora di più le tappe e concepiranno presto anche un bebè. Il pubblico, intanto, è già in delirio.

