Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea. A poche settimane dalla scelta l’ex tronista si lascia andare ad una lungo un messaggio su Instagram. Parole inequivocabili e impossibili da fraintendere. A corredo di una foto del momento della scelta scrive: “Vero, goditi a pieno questo giorno perché te lo porterai nel cuore per tutta la vita. In questi mesi ho avuto la fortuna di avere al mio fianco persone gentili, affettuose, premurose e carismatiche. Persone che mi hanno supportata, (sopportata,) sostenuta e fatta sentire a casa”.



“È stata un’esperienza da cui ho imparato tanto, che mi ha fatta crescere, maturare e vivere emozioni nuove, forti e inaspettate. Questo percorso è iniziato come un’esperienza da vivere alla leggera, per mettersi in gioco, divertirsi, provare sensazioni diverse e conoscere qualcuno con cui, magari, riuscire a costruire una storia fuori dal programma. Ma un po’ per come sono fatta, e un po’ per un velo di scetticismo, mai mi sarei aspettata di uscire da quello studio con una persona come Matteo”.





Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea: è amore vero



E ancora: “Servirebbero troppi aggettivi per descriverlo, ma posso riassumere il tutto dicendo che mi sento fortunata. Come ho detto il giorno della scelta, non posso sapere come andrà, non ci sono certezze. Ma penso, e spero, di aver trovato la mia altra metà della mela […] E grazie a Te, perché mi hai fatto scoprire un’altra faccia dell’Amore, e strappandomi un sorriso sin dal primo momento in cui ci siamo conosciuti, mi hai segnata per sempre”. (Leggi anche “Vogliamo essere noi a dirvelo”. Matteo Farnea e Veronica Rimondi, bomba dopo UeD)



L’amore tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea va quini a gonfie vele. Nei giorni scorsi la coppia aveva manifestato la sua volontà di andare a vivere insieme. “Diciamo che abbiamo già preso una casa, piccolo scoop e piccolo mutuino fatto, piccolo piccolo”, annunciano felicemente Veronica e Matteo. Porte spalancate all’amore, dunque, la convivenza è la naturale conseguenza di un momento d’oro per entrambi iniziato poco dopo la scelta davanti alle telecamere di UeD.



Veronica e Matteo così parlavano ai fan dopo la scelta a UeD: “Sta andando tutto a gonfie vele, tra noi si è creato sin da subito un legame molto forte. Ci siamo vissuti parecchio nei giorni dopo la scelta, non ci siamo staccati un attimo”. E le cose sono ancora migliorate.

