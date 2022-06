“Vogliamo essere noi a dirvelo”. Matteo Farnea e Veronica Rimondi, bomba dopo UeD

Uomini e Donne, Matteo Farnea e Veronica Rimondi: scoppia la bomba. La scelta della tronista è caduta solo una settimana fa e già intorno alla coppia si accendono i riflettori. Una scelta tutt’altro che facile e che ha lasciato strascichi. Parole abbastanza dure erano state pronunciate dalla non scelta di Veronica, Andrea, che se aveva salvato lei altrettanto non aveva fatto con Matteo. “Il fatto che lui sia molto teatrale mi fa pensare che sia stato sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei”.



Andrea non lo diceva ma Veronica avrebbe scelto Matteo perché ‘caduta’ nel suo gioco. Al tempo stesso, la non-scelta della tronista aveva precisato di non volersi sbilanciare sul “rivale in amore” poiché solo il tempo potrà dire chi sia veramente Matteo Farnea. Dopo le polemiche la coppia ha deciso di parlare e lo ha fatto sui social. Appena i due hanno potuto riappropriarsi dei loro profili hanno iniziato a postare delle foto insieme nel tentativo di zittire le critiche dopo la scelta a Uomini e Donne.





Uomini e Donne, Matteo Farnea e Veronica Rimondi verso la convivenza



Nelle ultime ore non solo i festeggiamenti del compleanno di Veronica Rimondi con tanto di torta gigante e tanti amici e parenti che probabilmente hanno anche fatto la conoscenza di Matteo, ma anche altre stories condivise dove l’ex tronista scherza sul fidanzato e la sua perfezione: “Uno per i mocassini e uno per le pochette da taschino”, più uno zaino. “Le valigie del Principe”, ha ironizzato sotto gli occhi di tutti. (Leggi anche “Dovete spiegare tutto”. UeD, clamoroso retroscena su Veronica Rimondi e Matteo Farnea)



Poi, raggiunti da Lorenzo Pugnaloni, hanno rilasciato un’intervista per MondoTv 24, in cui hanno ripercorso questo primo periodo lontani dai riflettori. “Non sarei riuscita a fare una scelta diversa perché mi sono resa conto che il mio cuore mi portava da lui”. E poi l’annuncio che spiazza: “Una cosa di cui siamo certi è che non abbiamo intenzione di vederci ogni tot”.



“Vogliamo cercare un equilibrio, un posto in cui vivere e che ci permetta di sentirci realizzati. […] Convivenza o vivere nella stessa città.” C’è stato anche spazio per la polemica. “Se mi stai ascoltando, Franco, non mi stai simpatico. […] Uno che si comporta così non lo definisco neanche uomo. Lui è un maschietto che cerca di corteggiare” ha tuonato l’ex tronista.

