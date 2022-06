Veronica Rimondi a Uomini e Donne ha fatto la sua scelta e non è stata Andrea Della Cioppa. Dopo un percorso abbastanza lungo, ha deciso di uscire dal dating show di Maria De Filippi in compagnia di Matteo Farnea. La nuova coppia sta proseguendo la relazione sentimentale, iniziata davvero da poco, ma in queste ore stanno circolando alcune dichiarazioni davvero inaspettate dell’ex corteggiatore Andrea, che hanno lasciato di stucco anche il pubblico. Parole veramente molto significative.

Intanto, Veronica Rimondi dopo Uomini e Donne è stata protagonista di un video con Matteo, che Andrea Della Cioppa avrà sicuramente visto. Nelle ultime ore non solo i festeggiamenti del compleanno di Veronica Rimondi con tanto di torta gigante e tanti amici e parenti che probabilmente hanno anche fatto la conoscenza di Matteo, ma anche altre stories condivise dove l’ex tronista scherza sul fidanzato e la sua perfezione: “Uno per i mocassini e uno per le pochette da taschino”, più uno zaino. “Le valigie del Principe”.





Veronica Rimondi e Uomini e Donne, parole boom di Andrea Della Cioppa

Adesso, dopo che Veronica Rimondi ha scelto a Uomini e Donne Matteo, è intervenuto Andrea Della Cioppa che ha dichiarato delle cose inaspettate. Nel corso della sua intervista con il magazine del dating show, ha detto: “Fin dall’inizio ho capito che era più presa da Matteo. Bisogna vedere se l’idea corrisponde alla realtà fuori dal programma”. Poi però gli è stata posta una domanda diretta e la sua risposta è stata priva di equivoci. Una vera e propria apertura nei confronti dell’ex tronista.

Nel momento in cui Veronica Rimondi dovesse lasciarsi con Matteo Farnea, lui sarebbe disposto a riprovarci con lei? La risposta di Andrea Della Cioppa è molto chiara: “Non mi sentirei oggi di chiuderle le porte qualora dovesse tornare”. Una considerazione sicuramente da persona estremamente matura, che vorrebbe quindi nel caso tentare un riavvicinamento. Ma allo stato attuale l’amore di lei per Matteo sembra veramente infinito ed è difficile ipotizzare una separazione.

Questo era stato il post di Andrea dopo la fine dell’avventura: “Credo che nella vita c è chi si limita ad esprimere giudizi sintetici e chi si mette in gioco…Bene, io nel bene o nel male, fin da piccolo, sono quello che preferisce mettersi in gioco con i miei pregi e miei mille difetti! Non te ne pentirai. Se è bene, è meraviglioso, se non è bene è esperienza.

