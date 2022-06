Veronica Rimondi, la conferma che tutti aspettavano. Negli ultimi giorni successivi alla scelta a UeD, tante le attese su Veronica e Matteo Farnea. Ma non solo, perchè se da un lato i due hanno deciso di abbandonare lo studio dopo un tempo relativamente breve, dall’altro la non-scelta della tronista, Andrea Della Cioppa ha rilasciato alcune considerazione a freddo sull’esperienza.

Veronica Rimondi lascia lo studio di Ued mano nella mano con Matteo Farnea sotto lo stupore di tutti. Il legame con il corteggiatore veneto è nato proprio come un colpo di fulmine, ma non per questo Andrea Della Cioppa non ha ‘rischiato’ di diventare la scelta di Veronica.





Veronica Rimondi e Matteo Farnea, succede dopo la scelta

“Ho sempre fatto molto caso a quello che uno non dice. Non ho mai visto il mio nome nei tuoi sguardi. Non hai colpe, forse abbiamo avuto poco tempo. Indipendentemente da me, ti auguro il meglio”. Andrea Della Cioppa non ha dimostrato alcun rimpianto in merito a quello che ha vissuto.

“I tuoi genitori dovrebbero essere fieri di te, ci ho creduto, ci ho sperato”, le parole di congedo dopo l’eliminazione di Andrea DElla Cioppa e la scelta definitiva di Veronica Rimondi, che però poi commette uno scivolone davanti ai fan.(Veronica Rimondi, il primo selfie non piace).

E oggi su Veronica Rimondi e Matteo Farnea, la conferma tanto attesa. La tronista di recente è stata oggetto di critiche per non aver mai pubblicato qualcosa sul nuovo fidanzato. Insomma, i fan lo hanno fatto notare ed ecco fatto, tutto risolto.

Nelle ultime ore non solo i festeggiamenti del compleanno di Veronica Rimondi con tanto di torta gigante e tanti amici e parenti che probabilmente hanno anche fatto la conoscenza di Matteo, ma anche altre stories condivise dove l’ex tronista scherza sul fidanzato e la sua perfezione: “Uno per i mocassini e uno per le pochette da taschino”, più uno zaino. “Le valigie del Principe”, ha ironizzato sotto gli occhi di tutti.

