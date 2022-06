L’ultima scelta a Uomini e Donne è segnata dalle polemiche. Il dating show di Maria De Filippi è terminato con la decisione di Veronica Rimondi di proseguire la sua vita al di fuori del programma con Matteo Farnea. La protagonista del trono classico con la sua scelta ha sostanzialmente chiuso la stagione di Uomini e Donne: una decisione che, a diverse ore dalla messa in onda, suscita ancora discussioni. Infatti in più occasioni è parso che la tronista sembrasse presa maggiormente dalla “non scelta”, il corteggiatore Andrea Della Cioppa.

Quest’ultimo ha subito manifestato la sua delusione per l’epilogo a Uomini e Donne. Se il giudizio verso Veronica Rimondi è stato conciliante non lo è stato per Matteo Farnea, del quale Andrea Della Cioppa ha detto: “Il fatto che lui sia molto teatrale mi fa pensare che sia stato sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei”. Andrea non lo dice ma Veronica avrebbe scelto Matteo perché ‘caduta’ nel suo gioco. Al tempo stesso, la non-scelta della tronista ha precisato di non volersi sbilanciare sul “rivale in amore” poiché solo il tempo potrà dire chi sia veramente Matteo Farnea.





UeD Veronica Matteo polemiche, loro rispondono sui social con un selfie

Dopo le polemiche la coppia ha deciso di parlare e lo ha fatto sui social. Appena i due hanno potuto riappropriarsi dei loro profili hanno iniziato a postare delle foto insieme nel tentativo di zittire le critiche dopo la scelta a Uomini e Donne. In sostanza c’è chi parla di una scelta di circostanza e convenienza, registrata per strategia di marketing e quindi visibilità. Nel dettaglio Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati immortalare in uno scatto che li ritrae mentre si tengono abbracciati.

A postare la foto che immortala i due volti uscenti di Uomini e donne e protagonisti dell’ultima scelta, è stato il corteggiatore Matteo Farnea. Il prescelto, a corredo del suo primo post di coppia con la tronista, ha scritto un messaggio sibillino, che vorrebbe confermare la lovestory in corso tra i due giovani, oltre tutte le malelingue: “Forte così fragile, forte da resistere… E io insieme a te a scriver le pagine”.

Veronica Rimondi mantiene allo stato attuale il profilo basso dal momento che non ha ancora postato nulla di pubblico sul suo profilo Instagram. Questo anche se tra le Instagram stories condivide ora una foto che la immortala mentre si lascia stringere tra le braccia del prescelto, con Matteo Farnea, che lancia un eloquente messaggio su un viaggio di coppia: “Io un veneziano a Ferrara”. Insomma, a fronte dei più scettici sulla coppia, Matteo Farnea che è originario di Venezia ha deciso di raggiungere la sua Veronica a Ferrara, terra d’origine dell’ex tronista.

