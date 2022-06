Si chiude la stagione di Uomini e Donne e il dating show condotto da Maria De Filippi mostra la scelta di Veronica Rimondi. Nei giorni scorsi era andata in onda quella di Luca Salatino, il tronista romano ha scelto di proseguire la sua vita al di fuori del programma con Soraia. Appena hanno potuto i due si sono mostrati sui social: sui social. “Buonasera ragazzi, volevamo annunciarvi che io e Luca ci siamo lasciati”, ha detto Soraia in un video postato sul suo profilo Instagram, salvo poi scoppiare a ridere e rivelare che era uno scherzo. Al suo fianco c’è Salatino, pronto a trascorrere qualche giorno tra Milano e Como, città dell’ex corteggiatrice.

Nelle ultime ore è andata in onda la scelta di Veronica Rimondi, 26 anni da Ferrara. La tronista era combattuta tra due ragazzi: Andrea Della Cioppa e Matteo Farnea. In molti pensavano che la scelta potesse cadere sul primo dei due corteggiatori. Quando la ragazza è entrata per sedersi al centro dello studio ha ringraziato Ida Platano e Gemma Galgani e proprio la dama bresciana era una di quelle che preferiva la scelta di Andrea.





“Ci ha dimostrato che è imprevedibile, la scelta non la trovo scontata”, ha commentato Gianni Sperti a cui ha fatto eco Tina Cipollari: “Per la prima volta non riesco a capire chi dei due sceglierà”. Alla fine Veronica Rimondi ha scelto Matteo Farnea e Andrea non l’ha presa bene, ma ha fatto comunque i complimenti alla tronista: “Non mi escono le parole. Forse immaginavi avessi lanciato qualche sedia, non lo faccio perché non lo meriti. Non ci rimango bene, io credo che tu con questa scelta hai confermato le mie sensazioni. Ho sempre fatto molto caso a quello che uno non dice. Non ho mai visto il mio nome nei tuoi sguardi. Non hai colpe, forse abbiamo avuto poco tempo. Indipendentemente da me, ti auguro il meglio”.

Quindi è stata la volta di Matteo Farnea che si è presentato al centro dello studio. Ha ascoltato le parole di Veronica Rimondi e ha capito che sarebbe stata lui la scelta: “Dalla prima esterna abbiamo riso, scherzato, questo modo di fare mi è andato bene fino a un certo punto. Ti ho dato la possibilità di aprirti e mostrarti per quello che sei”, afferma Veronica che aggiunge: “Ho una certezza che eravamo destinati a conoscerci, queste cose succedono poche volte nella vita”.

La scelta è stata accompagnata dalla consueta cascata di petali rossi e i due ragazzi si sono dati un bacio appassionato. Sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne è apparso il primo selfie della coppia formata da Veronica e Matteo. Viene chiesto ai follower se i due piacciono e c’è stato un coro di risposte negative. Davvero pochi a leggere i commenti coloro che li apprezzano insieme.