Uomini e Donne, Matteo Farnea criticato dopo la scelta. A sollevare un polverone è stato la non scelta di Veronica Rimondi Andrea Della Cioppa. Andrea che aveva in qualche modo assolto Veronica dopo la decisione caduta su Matteo. “Non mi escono le parole. Forse immaginavi avessi lanciato qualche sedia, non lo faccio perché non lo meriti. Non ci rimango bene, io credo che tu con questa scelta hai confermato le mie sensazioni”.



“Ho sempre fatto molto caso a quello che uno non dice. Non ho mai visto il mio nome nei tuoi sguardi. Non hai colpe, forse abbiamo avuto poco tempo. Indipendentemente da me, ti auguro il meglio. I tuoi genitori dovrebbero essere fieri di te, ci ho creduto, ci ho sperato. Ma ok, stai tranquilla”. Parole che erano arrivate subito dopo quelle di Veronica. Dolci ma nette. “Il nostro percorso qui dentro, per quanto breve, è stato bello intenso. Scontri e confronti ci hanno sempre acceso qualcosa dentro, siamo arrivati a conoscerci piuttosto bene direi”.





Uomini e Donne Matteo Farnea criticato: cosa si è scoperto



E ancora: “Ti ho sempre visto uomo, maturo, un ragazzo con la testa sulle spalle. Sai quello che vuoi, non mi hai mai fatto mancare nulla. Mi hai tolto sempre ogni dubbio. Mi hai sempre dato l’idea di quella persona con cui volevo uscire da qui. Io non mi sono privata di nulla, come mi hai detto tu, mi sono tolta i dubbi. Arrivati a questo punto della mia strada qui, io devo seguire quello che mi dice la testa e il mio cuore”.



“La direzione non è verso di te” aveva concluso. Se il giudizio verso Veronica è stato conciliante non lo è stato per Matteo, del quale Andrea ha detto: “Il fatto che lui sia molto teatrale mi fa pensare che sia stato sempre più interessato ad altro piuttosto che a lei”. Andrea non lo dice ma Veronica avrebbe scelto Matteo perché ‘caduta’ nel suo gioco. Al tempo stesso, la non-scelta di Veronica ha precisato di non volersi sbilanciare sul “rivale in amore” poiché solo il tempo potrà dire chi sia veramente Matteo.



Intanto tornano i dubbi sul reale rapporto tra Matteo e Veronica. Si perché pare che i due abbiano un’amica in comune a Venezia e abbiano aspettato qualche esterna per comunicarlo. Inevitabili le polemiche scoppiata dopo la notizia. Non sarebbe certo la prima volta che due protagonisti imbarazzano il programma.

“C’è una sorpresa per te”. Lilli Pugliese, la notizia l’ha raggiunta dopo la delusione a UeD