“È te che voglio”. UeD, la scelta di Veronica Rimondi è ufficiale: con lui via dal programma

A Uomini e Donne Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta. Finalmente è arrivata la decisione da parte della tronista del dating show di Canale 5, che ha tenuto tutto il pubblico sulle spine. Soltanto poche ore prima era stata comunicata la scelta di Luca Salatino, che ha deciso di uscire dal programma con Soraia generando anche qualche polemica. Ora è toccato alla ragazza rompere gli indugi e annunciare chi diventa il suo nuovo fidanzato. In attesa della puntata, è già uscito fuori tutto.

Oltre alla scelta di Veronica Rimondi di Uomini e Donne, di cui vi stiamo per parlare, anche il tronista Luca ha voluto accelerare e chiudere il discorso. Il comportamento di Luca è stato ampiamente criticato dai telespettatori, che hanno espresso solidarietà a Soraia, in quanto, secondo loro, non si merita di essere trattata così. Resta da vedere quali saranno le reazioni del pubblico di fronte alla scelta di Luca Salatino. Come la prenderà Maria? Difficile saperlo, ma veniamo adesso all’altra tronista.





Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta

A rivelare tutto in anticipo su quanto accaduto a Uomini e Donne con la scelta di Veronica Rimondi è stato il sito Il Vicolo delle News, che in anteprima ha scoperto chi ha ritenuto che fosse più giusto essere suo partner tra Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Ovviamente tutti i particolari e le parole dette dai protagonisti del trono classico saranno visibili quando Maria De Filippi farà trasmettere la puntata su Canale 5, ma intanto abbiamo già saputo chi è il suo nuovo piccioncino.

Stando al Vicolo delle News, Veronica Rimondi ha scelto il corteggiatore Matteo Farnea e indubbiamente lo ‘sconfitto’ Andrea Della Cioppa ci sarà rimasto molto male. Non resta che far partire adesso il conto alla rovescia e poi i telespettatori potranno assistere ai momenti più belli e anche quelli più tristi della scelta della giovane tronista. Una grande soddisfazione invece per Matteo, che è riuscito nel suo obiettivo e potrà ora godersi una bellissima storia d’amore con la sua amata.

Matteo Farnea ha 25 anni ed è originario della città di Venezia. Ha studiato per due anni all’estero, in Inghilterra, poi ha deciso di andare a Milano, città nella quale ha conseguito la laurea in economia. Successivamente si è trasferito nella capitale Roma, dove ha frequentato la magistrale ed è impegnato in uno stage. E adesso ha anche trovato finalmente la sua anima gemella.

“Dillo a tutti”. UeD, Veronica Rimondi con le spalle al muro: Maria De Filippi ha capito tutto